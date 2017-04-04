Фазель: НХЛ вряд ли поменяет решение по участию в Олимпиаде-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вряд ли поменяет свое решение о недопуске игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к Олимпийским играм 2018 года, хотя это стало бы особенным шагом и осчастливило бы всех, заявил агентству "Р-Спорт" глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.

"Что касается того, поменяет ли НХЛ свою позицию, скажу, что наша дверь открыта настежь, — сказал Фазель по телефону. — Мы открыты. Так что это им решать, менять ли свое решение. Думаю, что если НХЛ поменяет свою позицию, все будут очень счастливы. Но я считаю, что вряд ли мистер Беттмэн поменяет свое решение. Если это случится, это будет нечто особенное. Теперь те нации, которые примут участие в хоккейном турнире, знают, что теперь надо готовиться по плану "Б".

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