Шумаков, Шалунов и Бурдасов останутся в КХЛ из-за решения НХЛ, заявил агент

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российские нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Антон Бурдасов, имеющие предложения от клубов НХЛ, скорее всего, останутся в России из-за решения североамериканской лиги не участвовать в Олимпиаде, заявил агентству "Р-Спорт" агент хоккеистов Шуми Бабаев.

В понедельник НХЛ объявила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года НХЛ обсудит позднее.

"Безусловно, это решение повлияет. У ребят появляется реальный шанс сыграть на Олимпийских играх, — сказал Бабаев по телефону. — Понятно, что он появился бы, если бы они поехали играть в Северную Америку. Но теперь такой возможности нет, кроме того непонятно, что будет со следующей Олимпиадой. Пока такой шанс представился, многие ребята останутся и постараются попасть в состав сборной. Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся. Речь идет про Шалунова, Шумакова, Бурдасова, всего человек пять-шесть хотели уехать".

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