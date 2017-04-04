МОК сожалеет о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2018

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) сожалеет, что НХЛ ответила отказом и не отпустила игроков на Игры в южнокорейском Пхенчхане, заявили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе МОК.

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет.

"Это станет огромным разочарованием для игроков, которые определенно хотели играть на Олимпийских играх 2018 года. МОК очень сожалеет об этих спортсменах. Тем не менее хоккейный турнир на Олимпийских зимних играх-2018 будет очень интересным, потому что в нем примут участие игроки из других профессиональных хоккейных лиг", — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

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