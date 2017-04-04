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Спорт

Удар по хоккею: НХЛ наперекор всем отказывается от Олимпийских игр

09:5604.04.2017
(обновлено: 10:02 04.04.2017)
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Олимпийская деревня в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в понедельник объявило, что окончательно отказывается от участия ее игроков в Олимпийских играх 2018 года в Корее. При этом с позицией НХЛ не согласны ни профсоюз игроков лиги (NHLPA), ни другие представители хоккейного сообщества.

Индивидуальный допуск игроков обсудят позже

Олимпийские игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Хоккеисты из НХЛ, считающейся сильнейшей лигой мира, принимают участие в олимпийских хоккейных турнирах с 1998 года, когда Игры проводились в японском Нагано. Чемпионом первого подобного турнира стала команда Чехии с Домиником Гашеком и Яромиром Ягром, обыгравшая в финале сборную России.

Игрок сборной России и Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду-2018 в Пхенчхане
Еще во время предыдущей Олимпиады в Сочи активно велись разговоры о том, приедут хоккеисты НХЛ в Корею через четыре года или не приедут. Этот вопрос не был решен ни в Сочи, ни где бы то ни было за последующие три с лишним года. После многочисленных переговоров, публичных заявлений и угроз НХЛ все-таки приняла решение. Оно оказалось ровно таким, каким и ожидалось еще на Играх-2014: североамериканцы решили отказаться от поездки в Корею.

"Прошло уже несколько месяцев, и никакого конструктивного диалога не произошло, — говорилось в заявлении лиги. — Вместо этого МОК уже высказал мнение, что участие НХЛ в Играх-2022 в Пекине обуславливает участие лиги в Играх-2018. Профсоюз игроков НХЛ также не намерен участвовать в каких-то дискуссиях. В результате в попытке создать ясность среди противоречивых отчетов и ложных спекуляций, это (сложившаяся ситуация) подтверждает наше намерение приступить к доработке нашего календаря на сезон-2017/18 без какого-либо перерыва на Олимпийские игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым".

В сентябре 2016 года форвард сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире. Возможно, у него появится такая возможность, если лига допустит индивидуальное участие игроков. Однако на данный момент официальной позиции НХЛ по этому вопросу нет, а обсуждение в рамках "хоккеист – владелец" пока не рекомендуются.

"Как мне сообщили, НХЛ поручила командам не обсуждать со своими игроками возможность их индивидуального участия в Олимпийских играх. Официальная позиция будет озвучена позже", — написал в своем микроблоге в Twitter журналист Sportsnet Крис Джонстон. Разумеется, в первую очередь это касается Овечкина и владельца "Вашингтона" Теда Леонсиса. Сам российский хоккеист во вторник сделает специальное заявление, в котором выскажет свою позицию на сегодняшний день.

Профсоюз игроков не согласен с НХЛ

"Безусловно, желание любого игрока выступать за сборную России приветствуется и ценится, мы будем только рады таким инициативам хоккеистов, — прокомментировал желание Овечкина первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. — Но повлиять здесь мы никак не можем, это вопрос в компетенции НХЛ, они будут определять, сможет ли кто-то поехать, мы к этому мы не имеем никакого отношения. На данный момент получается, что сборная России в Корее может рассчитывать только на тех игроков, которые выступают в КХЛ".

В тот же вечер на решение лиги появилась реакция и NHLPA. "Игроки крайне разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ прекратить выступление на Олимпийских играх, — говорится в заявлении профсоюза. — Какие-либо изменения в графике сезона лиги — это малая цена за возможность для наших игроков проявить себя и показать свои силы на международной арене".

"Более того, лига отказалась от Игр после того, как вопрос издержек по страховке и логистике был решен совместно с МОК и IIHF, — следует из сообщения NHLPA. — Попытки лиги в такой ситуации переложить ответственность на других за случившееся столь же неудачны, как и само решение. Игроки НХЛ — патриоты и не могут с легкостью принять это. Надо проявить достойное уважение к мнению игроков. Это было решение НХЛ, и только ее. И это крайне неудачно для хоккея, игроков и миллионов поклонников игры".

Олимпийский парк в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Профсоюз игроков НХЛ раскритиковал решение лиги по Олимпиаде-2018
В Федерации хоккея Канады также остались недовольны решением НХЛ, при этом отметив, что решение лиги не изменит подготовку сборной Канады к Играм. "Сегодняшнее заявление НХЛ — это не то, на что мы надеялись, потому что в конечном итоге мы хотим увидеть на Олимпиаде противостояние лучших игроков мира, — заявил глава федерации Том Ренни. — Для сборной Канады это значит участие игроков из НХЛ. Это решение не изменит нашу подготовку — у нас были разработаны оба плана — "А" и "B", и мы будем готовы двигаться вперед".

В ФХР однозначно оценивать решение НХЛ не стали. При этом выразили надежду, что оно поможет оставить ряд российских игроков, склоняющихся к переезду за океан, в КХЛ хотя бы до Игр в Корее. Ранее появлялись новости о возможном переходе в НХЛ форвардов Максима Шалунова, Антона Бурдасова, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и других.

"Отмечу, что многие российские игроки, которые планировали уехать из КХЛ в НХЛ после текущего сезона, ждали решения НХЛ, потому что ребята хотят выступить за свою страну на Олимпиаде, — заявил агентству "Р-Спорт" Роман Ротенберг. — Мы надеемся, что такое решение НХЛ сыграет в пользу того, что игроки не уедут за океан, проведут следующий сезон на родине и сыграют на Олимпиаде".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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