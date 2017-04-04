Профсоюз игроков НХЛ прокомментировал решение лиги по Олимпиаде-2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) прокомментировал решение лиги об отказе от участия в Олимпиаде-2018 в в южнокорейском Пхенчхане. В NHLPA заявили, разочарованы такой позицией.

Ранее НХЛ сообщила, что не будет делать перерыв в регулярном чемпионате на время олимпийского турнира.

"Игроки крайне разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ прекратить выступление на Олимпийских играх. Какие-либо изменения в графике сезона лиги – это малая цена за возможность для наших игроков проявить себя и показать свои силы на международной арене", — говорится в сообщении профсоюза в Twitter.

В NHLPA также отметили, что решение об отказе от участия в Играх было принято после того, как МОК и Международная федерация хоккея решили все вопросы с издержками по страховке игроков и логистике.

"Попытки лиги в такой ситуации переложить ответственность на других за случившееся столь же неудачны, как и само решение", — подчеркнули в профсоюзе.

"Игроки НХЛ – патриоты и не могут с легкостью принять это. Надо проявить достойное уважение к мнению игроков. Это было решение НХЛ, и только её. И это крайне неудачно для хоккея, игроков и миллионов поклонников игры", — добавили в NHLPA, отметив, что НХЛ упускает возможность по развитию мирового хоккея.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Представители НХЛ принимали участие в подобных турнирах с 1998 года, когда Игры проходили в японском Нагано.

Ранее российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин и ряд других игроков НХЛ говорили, что поедут на Олимпиаду-2018 независимо от решения лиги.

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