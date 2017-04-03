НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду в Пхенчхане

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Вопрос участия игроков из НХЛ в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет, сообщается в релизе лиги, опубликованном в микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что вопрос участия игроков из НХЛ в Олимпиаде 2018 года до сих пор не решен. Разногласия между сторонами возникли после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как это было ранее.

"В результате в попытке создать ясность среди противоречивых отчетов и ложных спекуляций это подтверждает наше намерение приступить к доработке нашего календаря на сезон-2017/18 регулярного сезона без какого-либо перерыва на Олимпийские зимние игры. Мы считаем этот вопрос официально закрытым", — говорится в заявлении лиги.

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