Шесть дисциплин в киберспорте, на которых зарабатывают миллионы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уже в конце апреля суммарный объем призовых за всю историю киберспорта достигнет отметки в 1 миллиард долларов. Примерно таким же является и годовой оборот средств в киберспорте, и по прогнозам аналитиков эта сумма удвоится в ближайшие четыре года. То, что раньше было просто развлечением, всего за несколько лет стало огромной индустрией, в которую инвестируют крупные бренды, а телеаудитория превышает сотню миллионов человек по всему миру.

Киберспорт включает в себя несколько десятков дисциплин, каждый год появляются новые игры, которые стремятся занять свою нишу. Но уже сейчас можно назвать шесть самых популярных направлений.

FIFA

Наиболее понятная непосвященному человеку игра — симулятор футбола. FIFA всегда была популярна и являлась одной из дисциплин на когда-то единственном крупном международном турнире по киберспорту — World Cyber Games.

Российские игроки в FIFA всегда были на виду, а главных успехов добился человек с символичным для отечественного футбола именем — Виктор Гусев, более известный под ником "Alexx": в 2005 и 2006 годах Виктор финишировал на втором и третьем месте на WCG. В целом в киберфутболе, как и в футболе настоящем, доминировали немцы.

В последние годы ситуация сильно изменилась: во-первых, сама организация FIFA проводит турниры по киберспортивному футболу. Во-вторых, отдельные профессиональные клубы подписывают контракты с киберспортсменами, например, так сделали ПСЖ, "Рома" и еще несколько десятков ведущих команд Европы. В-третьих, внутри национальных чемпионатов начали проводить чемпионаты страны по FIFA — такие турниры проходят в Голландии и Франции.

Не отстает, а, возможно, и превосходит конкурентов Российская футбольная Премьер-Лига. В конце 2016 года футбольные клубы "Спартак" и "Уфа" подписали профессиональных игроков в FIFA, вслед за ними подобные "трансферы" совершили "Локомотив" и ЦСКА. Уже в феврале 2017 года прошел Кубок РФПЛ по киберфутболу с участием 16 команд, победителем которого стал Андрей "Timon" Гурьев, представлявший армейский клуб, а 31 марта в Казани стартовал чемпионат РФПЛ по киберфутболу.

Говоря о популярности отдельных игроков, стоит выделить, возможно, сильнейшего игрока России — Сергея "kefir" Никифорова, представляющего московский "Спартак": на его канал в Youtube сегодня подписаны почти 720 тысяч человек.

Counter-Strike: Global Offensive

Потомок того, во что играли многие последние два десятилетия — "контра" была несколько раз переработана, улучшалась внешне и теперь существует под названием Counter-Strike: Global Offensive. Всё просто: две команды по пять человек, одни атакуют, другие защищаются, игра длится до победы в 16 раундах, вид от первого лица, прицел в центре экрана — на первый взгляд, ничего сложного. Однако стоит копнуть глубже — и начинается настоящее шоу. И дело касается не только разнообразных стратегий по атаке одной из двух точек, которые надо защищать.

Во многом благодаря тому, что Counter-Strike существует уже давно, средний возраст и игроков, и болельщиков в целом выше, нежели во многих других дисциплинах. Например, в российской организации Virtus.pro средний возраст игроков 26 лет, старшему из них уже 30, а контракты с командой рассчитаны до декабря 2020 года. Турниры проходят также с расчетом на более возрастную аудиторию — основными площадками становятся крупные стадионы и арены в городах вроде Атланты, Кёльна, Франкфурта или Москвы.

Трансляции большинства крупных турниров также соответствуют запросам более старшего поколения: например, проходивший в январе турнир ELEAGUE Major показывали силами продюсерского центра Turner, который производит контент для ведущего спортивного телеканала США — ESPN. За показ квалификации к этому турниру телеканал TBS был номинирован на престижную премию "Эмми".

CS:GO — игра с невероятно высоким уровнем конкуренции, что делает любой представительный турнир привлекательным для зрителя: несмотря на наличие 3-4 по-настоящему ведущих команд, по меньшей мере 5-6 коллективов также могут претендовать на победу в таком соревновании. Россияне, благодаря общей популярности игры в стране, всегда добивались успехов на международной арене: первым громким успехом стала победа петербуржской команды М19 на World Cyber Games в 2002 году, а выступающие за Natus Vincere Денис "seized" Костин и Егор "flamie" Васильев за карьеру на двоих заработали больше 500 000 долларов. Однако наибольших успехов достигли поляки, выступающие за российскую команду Virtus.pro — за годы игры в CS:GO они заработали свыше 2.6 миллиона долларов.

© Фото: Пресс-служба ESforce Команда Virtus.pro – самый успешный коллектив в истории Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Как и League of Legends, Dota 2 возникла на базе популярной в 2005-2010 годах игры DotA (Defense of the Ancients). Две команды по пять человек, практически симметричная карта, поделённая пополам, больше сотни персонажей и предметов — она пользовалась большой популярностью во всем мире, по ней проходили небольшие турниры со смешным по современным меркам призовым фондом.

Все изменилось в 2011 году, когда компания Valve выпустила игру Dota 2, организовала турнир The International, куда пригласила сильнейшие коллективы со всего мира, а также выложила в качестве приза немыслимые 1.6 миллиона долларов призовых, из которых целый миллион полагался победителю. С каждым годом сумма на главном турнире увеличивалась, и уже в 2016 году 16 команд разыграли 20.8 миллиона долларов.

В России Dota 2 по праву считается №1 — это объясняется невероятно затягивающим игровым процессом, и успехами игроков и организаций из СНГ. Команда Virtus.pro является одной из сильнейших в мире, Team Empire на проходящем в Китае Dota 2 Asian Championship (DAC) смогла занять 5-6 место.

Именно Dota 2 первой ворвалась на российское телевидение: уже в ближайшие выходные матчи DAC будут транслироваться на телеканале "Матч! Игра", а в 2016 году под прицелы камер попали матчи прошедшего в Москве турнира Epicenter и The Boston Major.

© Фото: Пресс-служба ESforce Церемония открытия турнира Epicenter в Москве, 10 мая 2016 года

League of Legends

Самая популярная киберспортивная дисциплина в мире. Сегодня около 100 миллионов человек по всему миру играют в League of Legends. Популярность объясняется довольно просто: уровень индивидуального мастерства тут играет меньшую роль, по сравнению с теми же Dota 2 или CS:GO. На первый план в LoL выходят командные взаимодействия.

Среди прочих причин популярности игры можно назвать крайне скромные технические требования — LoL запускается "на любом утюге" — и потрясающую организацию. Компания Riot Games, разработчик LoL, проделывает колоссальную работу и полностью контролирует соревновательный процесс. Календарь опубликован на несколько месяцев вперед, участники турнира в каждом дивизионе (которых в мире сейчас уже 13 по всему миру) известны, формат определен, каждая игра транслируется на уровне, которому могут позавидовать федеральные телеканалы — все это делает League of Legends суперпопулярным направлением.

Что такое популярность LoL в России поможет понять фото с финала Континентальной лиги — турнира, победитель которого получает право представлять СНГ-регион на чемпионате мира. Решающие матчи проходили под сводами арены ВТБ Ледовый дворец — и свободных мест на трибунах было не найти, 13 с лишним тысяч человек заполнили зал.

Однако есть одно важное "но" — человеку, никогда не игравшему в LoL, невероятно сложно разобраться, что происходит на экране. Впрочем, от недостатка зрителей эта дисциплина все равно не страдает — игра с каждым годом завоевывает миллионы фанатов.

В России функционирует две основных лиги — Континентальная лига, в которой представлены восемь сильнейших коллективов СНГ, и Лига претендентов. Первые значительные достижения пришли в прошлом году, когда команда Albus Nox Luna, ныне выступающая под флагом М19, попала в четвертьфинал чемпионата мира, что стало настоящей сенсацией в киберспорте.

© Фото: Пресс-служба Riot Games Финал Континентальной лиги, ВТБ Арена – Парк Легенд, 14 августа 2016 года

Overwatch

Самая молодая и "гламурная" игра с колоссальными перспективами. Возможно, люди постарше помнят Quake или Unreal Tournament, которые были популярны 15-20 лет назад. Overwatch чем-то похож: несколько режимов (1 на 1, 3 на 3, 6 на 6, различные площадки), разнообразные персонажи, все тот же курсор в центре экрана, действие происходит в будущем, все красиво, ярко и быстро — два десятилетия стремительного развития компьютерных технологий нашли отражение в игре.

Сегодня в Overwatch играют 25 миллионов человек, но уже в ближайшие годы это число может вырасти в несколько раз. Во второй половине 2017 года стартует Overwatch League — стоимость участия в турнире для одной команды не афишируется, но по различной информации, она ранжируется от 2 до 15 миллионов долларов. По оценкам компании Morgan Stanley, доходы от лиги составят от 100 до 720 миллионов долларов — с такими показателями она должна обогнать футбол и рестлинг.

В этой дисциплине достижения россиян не столь велики, и объясняется это не только новизной игры. По сравнению с другими киберспортивными дисциплинами, Overwatch гораздо более требовательна к ресурсам, а высокопроизводительные компьютеры есть далеко не у всех. Тем не менее, на прошедшем в 2016 году Кубке мира сборная России заняла второе место, при этом поход за "серебром" получился действительно выдающимся. Сначала команда вышла из квалификационного турнира, по ходу одержав 11 побед в 11 раундах, затем уже на самом Кубке мира в упорной борьбе с США финишировала перво в группе, уступив лишь в финале мощной сборной Южной Кореи.

На данный момент ни одна из ведущих российских киберспортивных организаций не представлена в Overwatch, однако отдельные игроки выступают за иностранные организации, например, Георгий "ShaDowBurn" Гуща, наводящий шорох в Северной Америке в составе FaZe Clan.

© Пресс-служба Blizzard Entertainment Скриншот из игры

Hearthstone

Уже четверть века в мире существуют так называемым КМК — коллекционные карточные игры. Многие из них создавались специально под какой-то продукт, как, например, "Властелин колец", "Гарри Поттер" и "Покемон", некоторые возникли как самостоятельные игры и до сих пор успешно существуют — та же Magic: the Gathering.

По большому счету Hearthstone — та самая КМК, перенесенная в компьютер или гаджет. За внешней простотой — каждый человек может собрать колоду из приобретенных или заработанных карт, а затем сразиться со случайным противником или с другом — скрываются десятки колод и сотни различных решений, которые игроки принимают по ходу матча.

В отличие от других дисциплин, игра нетороплива и похожа на шахматы — например, попытками предугадать действия соперника и прочими логические элементами. И, как и в шахматах, российские игроки преуспевают: действующим чемпионом мира и обладателем чека на 250 тысяч долларов является 18-летний екатеринбуржец Павел "Pavel" Бельтюков, а триумфатором последнего крупного турнира, завершившегося в минувшие выходные на Багамах, стал Алексей "ShtanUdachi" Барсуков.