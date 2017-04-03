МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ "Вашингтон" — "Коламбус".

В начале третьего периода при счете 3:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру.

После этого началась драка, во время которой форвард обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос.

Поведение россиянина рассмотрит специальная комиссия НХЛ.

Александр Овечкин — один из самых успешных российских хоккеистов в истории НХЛ. Он дебютировал в лиге в сезоне 2005-2006, получив по итогам первого сезона "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку). В январе 2008 года форвард подписал с "Вашингтоном" 13-летнее соглашение на сумму 124 миллиона долларов, став первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на сто миллионов долларов.