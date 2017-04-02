"Зенит" обыграл "Рубин" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 2 апр – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты петербургского "Зенита" победили казанский "Рубин" в матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча в Казани закончилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Голы забили Артем Дзюба (36-я минута) и Данни (40-я). На 84-й минуте у гостей был удален Артур Юсупов, получивший вторую желтую карточку.

Впервые с ноября 2016 года "Рубин" проводил домашний матч на "Казань Арене", но даже приезд "Зенита" не помог собрать полный стадион. В начале встречи шла в целом равная игра, но гости чаще тревожили "Рубин" дальними ударами. Активно играли Эрнани, Александр Кокорин и Артем Дзюба, и именно последний открыл счет на 36-й минуте. После навеса Ибрагима Цаллагова нападающий удачно сыграл на опережение. Не успел "Рубин" прийти в себя, как счет стал 2:0. Данни сыграл в стенку с Кокориным, вышел один на один с Сергеем Рыжиковым и удвоил преимущество "Зенита".

Во втором тайме "Зенит" играл на контратаках и мог еще как минимум трижды забить, а "Рубин", несмотря на замены и контроль мяча, почти ничего не создал. На 84-й минуте вторую желтую карточку за опасную игру получил Артур Юсупов, но казанцы не смогли воспользоваться численным преимуществом.

"Зенит", занимающий второе место с 42 очками, в 22-м туре 8 апреля примет махачкалинский "Анжи". "Рубин", располагающийся на десятой строчке с 27 баллами, 10 апреля в гостях сыграет с "Томью".

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