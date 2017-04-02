ARD покажет новый фильм о допинге

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал выход в воскресенье на телеканале ARD нового фильма о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр. Об этом он написал в Twitter.

Лента называется "Допинг: совершенно секретно". Других подробностей Зеппельт не сообщил.

Немецкий телеканал за три года выпустил серию фильмов и сюжетов, где утверждается, что российские спортсмены употребляют запрещенные препараты. Комментируя их, вице-премьер российского правительства Виталий Мутко заявил, что в России "обиженных хватает", поэтому Зеппельт может снять еще хоть 50 серий.