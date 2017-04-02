Голкипер команды НХЛ потерял сознание во время матча

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вратарь хоккейного клуба "Филадельфии" Михал Нойвирт потерял сознание во время матча НХЛ.

Инцидент произошел на игре против "Нью-Джерси". В середине первого периода, когда игра проходила на противоположной половине площадки, голкипер неожиданно упал на лед.

Матч приостановили, к Нойвирту вышли медики. Вратарь пришел в сознание, однако лед он все-таки покинул на носилках. Хоккеиста отправили на обследование в больницу. О его самочувствии будет объявлено позднее.

На замену Нойверту вышел Энтони Столарц. Матч закончился победой "Филадельфии" со счетом 3:0.