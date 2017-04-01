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Спорт

Триумф Медведевой: ЧМ по фигурному катанию определил надежды России на ОИ

23:2201.04.2017
(обновлено: 23:35 01.04.2017)
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Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
© РИА Новости. Александр Вильф
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года в Хельсинки завершился двумя медалями россиян и обновлением нескольких мировых рекордов.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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Россия получила две квоты на ОИ-2018 в фигурном катании в танцах на льду

Россияне добились уже традиционного золота в женского одиночном катании благодаря триумфу Евгении Медведевой, а также бронзовых медалей в соревнованиях спортивных пар усилиями Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Основные задачи решены

Конкурентов у Медведевой, ставшей в Хельсинки двукратной чемпионкой мира, не было. Россиянка на сей раз обошлась без "хулиганских" выходок вроде каскада из трех тройных прыжков в произвольной программе, отметилась чистым прокатом и установила новый мировой рекорд как в произвольной – 154,40 балла, так и по сумме обеих программ – 233,41.

"Это был классный чемпионат мира — круче, чем прошлогодний. В прошлом году я не особо понимала, где нахожусь. В этом году уже понимала, что это такое. Знаю, как себя нужно вести, какие эмоции можно получить. И я к этому стремлюсь", — сказала чемпионка мира. При этом она и ее тренер Этери Тутберидзе посчитали, что этот самый рекордный прокат был неидеальным. "Прокат действительно не задался, было много сомнительных моментов, на грани срыва. Но я справилась. И это главное", — поделилась своим мнением фигуристка.

© РИА Новости. Александр Вильф
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Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа

Второе и третье места заняли канадки Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлмен (213,52) соответственно. Серебряный призер прошлого чемпионата мира американка Эшли Вагнер стала 7-й. Бронзовая медалистка Бостона-2016 Анна Погорилая полностью провалила произвольную программу, заняла итоговую 13-ю позицию (183,37) и утешать россиянку спустились даже президент Финляндии Саули Нийнисте и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков призвал излишне не драматизировать ситуацию. "Я ей сказал: "Жизнь не заканчивается!" Она со мной согласилась", — рассказал он.

Дебютантка чемпионата мира Мария Сотскова теоретически претендовала даже на подиум, но допустила несколько ошибок в произвольной и стала 8-й (192,20). После турнира фигуристка сделала выводы на будущее. "Я думаю, что в короткой программе нужно вставлять все (прыжковые) элементы во вторую половину. А в произвольной тоже нужно думать. По идее, набор и так не слабый, но этого недостаточно все равно", — резюмировала Сотскова.

© РИА Новости. Александр Вильф
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Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа

В соревнованиях спортивных пар за честь страны вновь, как и на январском чемпионате Европы в чешской Остраве, постояли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. После европейского золота они завоевали бронзу Хельсинки, набрав в сумме 219,03 балла. На тренировке в день старта турнира Тарасова получила порез ноги в районе колена, ей был наложен десяток швов, но она приняла решение участвовать в турнире.

"Женя молодец, я еще раз убедился, что мне повезло с ней", — заявил Морозов в интервью агентству "Р-Спорт". Ксения Столбова и Федор Климов, потерпевшие фиаско в короткой программе, в итоге стали пятыми (206,72). Золото у китайцев Суй Вэньцзин/Хань Цуна (232,06), серебро у немцев Алены Савченко и Брюно Массо (230,30). Наталья Забияко/Александр Энберт заняли 12-е место (192,54).

Ханю выбивает золото после 5-го места в короткой

Юдзуру Ханю (Япония). Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Японский бог: фигурист Юдзуру Ханю выиграл ЧМ и побил свой же рекорд
Победу в мужском одиночном катании впервые после 2014 года одержал японец Юдзуру Ханю. Таким образом олимпийский чемпион Сочи стал двукратным чемпионом мира, установив рекорд по набранным баллам в произвольной программе – 223,20. Прежний мировой рекорд составлял 219,48 балла и был установлен тем же Ханю в 2015 году в Финале Гран-при в Барселоне. Любопытно, но новое достижение не привело к рекорду в сумме баллов, так как в короткой программе Ханю, великолепно исполнив четверной риттбергер, сделал столько ошибок, что очутился на 5-м месте. В субботу он стал лучшим с 321,59 балла в сумме. Серебро у его соотечественника Сомы Уно (319,31), бронза у китайца Цзинь Бояна (303,58).

Чемпион мира-2016 испанец Хавьер Фернандес, лидировавший после короткого проката, разминулся с пьедесталом на два с лишним балла (301,19) и оказался на 6-й позиции в произвольной и 4-й итоговой. Прежде четыре сезона подряд мадридец неизменно был на подиуме. Два из трех четверных прыжков были сделаны им на "минус". Аналогичная история постигла канадца Патрика Чана, который занял 5-е место.

Самый прыгающий фигурист планеты американец Натан Чен не стал довольствоваться пятью четверными прыжками в произвольной, а пошел сразу на шесть: лутц, флип в каскаде с двойным тулупом, обособленный флип, тулуп, сальхов и тулуп с тройным тулупом. С положительным балансом судьи оценили лишь два из этих элементов. Что интересно, оба флипа. Но результатом Чен не отметился, оказавшись в итоге лишь на 6-й позиции.

© РИА Новости. Александр Вильф
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Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа

Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли 8-е и 11-е места соответственно. Коляда вновь докрутил и вновь упал с четверного лутца, а в итоге набрал 257,47 балла. "После четверного лутца было тяжеловато собираться на четверной тулуп. Прокат был средненький. Первый (тройной) аксель опять подвел все-таки. Но в любом случае я старался как мог, до самого конца. Этот старт очень тяжелый, было труднее, чем в прошлом году выступать", — признался Коляда.

По словам тренера Ковтуна Инны Гончаренко, ее фигурист "начал раздумывать, как ему лучше сделать четверной тулуп". "А в процессе программы думать не надо. Это стоило ему прыжка. Хорошо, что сделал второй четверной сальхов, аксели сложно отпрыгал, но на риттбергере опять расслабился", — заметила специалист. Сам Ковтун сообщил, что ошибки, им сделанные, – "это непростительно". "Я не выдал энергетический взрыв, не хватало чистоты. Не было энергии, которая меня несла бы вперед", — поделился своими ощущениями спортсмен. Ковтун довольствовался суммой 245,84 балла.

Вирчу/Мойр побеждают с рекордом в сумме на фоне рекорда соперников в "произволке"

Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы. Короткая программа
© РИА Новости. Александр Вильф
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Фигуристы Пападакис/Сизерон обновили мировой рекорд в произвольном танце
Закрывали программу чемпионата мира соревнования в танцах на льду. Тон в этом виде задают несколько североамериканских пар и французская – Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. Особых сюрпризов Хельсинки-2017 не преподнес. Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 канадец Скотт Мойр осекся во время исполнения твиззлов в произвольном танце, но это не помешало ему с Тессой Вирчу завоевать золото (198,62). В коротком танце канадцы обновили мировой рекорд – 82,43, установленный ими же в Финале Гран-при текущего сезона в Марселе. Вернувшийся в этом сезоне после перерыва дуэт удержал лидерство, несмотря на то что Пападакис и Сизерон установили новый мировой рекорд в произвольной, получив от судей 119,15 балла. Прежний был установлен французской парой годом ранее в Бостоне (118,17). Пападакис/Сизерон в итоге стали вторыми (196,04). Бронза у американцев Майи и Алекса Шибутани (185,18).

Слегка обнадеживает третий результат россиян Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева в произвольной программе – 110,52 балла. Ребята Александра Жулина в произвольном танце обошли и Шибутани, и все еще амбициозных итальянцев Анну Каппеллини и Луку Ланотте. И в который раз обосновались выше американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Но окончательная позиция Бобровой/Соловьева – 5-я (184,06).

Тесса Вирчу и Скотт Мойр на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Канадские фигуристы Вирчу/Мойр обновили мировой рекорд в танцах на льду
Правда, в преддверии олимпийского сезона тренер Жулин далек от оптимизма. "Нужно не быть российской парой. Для начала, — ответил Жулин на вопрос журналистов, что нужно сделать, чтобы попасть в тройку призеров. – Причина? Санкции в каком году включили? Мне кажется, сейчас немодно быть русскими. Или (чемпионкой мира Евгенией) Медведевой надо быть (чтобы попадать на пьедестал). Ничего не придумаешь, только Медведевой…"

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин стала 10-й (174,70).

"В целом да, — ответил глава ФФККР Горшков на вопрос журналистов, удовлетворено ли руководство федерации результатами россиян на чемпионате мира. — Что-то удалось, что-то нет, всегда хочется большего, но основные задачи решены". Под главными воспринимается количество олимпийских квот: в мужском одиночном катании Россия на Играх в Пхенчхане будет представлена двумя спортсменами, в танцах – двумя парами, в парном катании – тремя, в женском одиночном — тремя фигуристками.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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