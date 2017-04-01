Россия получила две квоты на ОИ-2018 в фигурном катании в танцах на льду

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт. Россия по итогам чемпионата мира в Хельсинки получила право выставить два танцевальных дуэта для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в фигурном катании.

В субботу на чемпионате мира в Хельсинки танцевальные пары представляют произвольную программу. Согласно регламенту, страна, результаты двух лучших дуэтов которой в сумме дают 13 и менее мест, получает максимальное количество квот на Олимпиаде — три, от 14 до 28 — две квоты.

Соревнования еще продолжаются, однако сумма мест российских дуэтов Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин уже превышает 13, но не будет больше 28. Таким образом, на Олимпийских играх в Пхенчхане Россия будет представлена двумя парами в танцах на льду.

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