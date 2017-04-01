Мутко: многие зарубежные атлеты побоялись проверки на допинг в Сочи

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Многие иностранные спортсмены, блиставшие после зимних Олимпийских игр 2014 года, не показали в Сочи тех же высоких результатов, так как дрогнули из-за высокого уровня работы антидопинговой лаборатории, заявил "Р-Спорт" вице-премьер России Виталий Мутко агентству "Р-Спорт".

"Дрогнули, побоялись просто, что наши лаборанты под руководством иностранных экспертов установят, чем они там занимаются в обыденной жизни", — сказал Мутко по телефону.

По его словам, некоторые участники даже не стали использовать свои терапевтические разрешения, потому что после заполнения бланков сотрудники "увидели бы, на чем они бегают".

"Это позор, когда люди под видом терапевтических разрешений принимают серьезные препараты, которые внесены в список запрещенных. И за применение которых других спортсменов дисквалифицируют. А эти спортсмены получают преференции и преимущество только за счет этого. Но эта тема уводится в сторону и замалчивается", — отметил Мутко.

Сборная России выиграла неофициальный медальный зачет Олимпиады в Сочи, где завоевала 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Далее в зачете расположились сборные Норвегии, Канады и США. Позже разразился скандал из-за заявлений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил российских спортсменов, в том числе 15 призеров Игр, в массовом употреблении допинга.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое провело собственное расследование, рекомендовало МОК отстранить российскую сборную от Олимпиады-2016. Однако в феврале этого года хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, в которых МОК просить предоставить более веские доказательства, чем те, что есть в докладе WADA.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>