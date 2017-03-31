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Спорт

Опять рекорды: фигуристка Евгения Медведева выиграла второе золото ЧМ

23:5931.03.2017
(обновлено: 00:00 01.04.2017)
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Евгения Медведева. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира в женском одиночном катании, продемонстрировав очередную пару мировых рекордов, да еще и предъявив себе претензии по качеству катания.

В пятницу Медведева установила новый мировой рекорд в произвольной программе, набрав 154,40 балла и обновила рекорд в сумме обеих программ — 233,41. Серебро и бронза достались канадкам Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлмен (213,52) соответственно.

Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве
© РИА Новости. Александр Вильф
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Не задался?

Россиянка почти на два балла улучшила техническую оценку в произвольной программе по сравнению с январским чемпионатом Европы, и более чем на балл была улучшена оценка за компоненты. Интересно, что тренер Медведевой Этери Тутберидзе и сама фигуристка признали, что прокат… не задался.

"Прокат действительно не задался, было много сомнительных моментов на грани срыва. Но я справилась. И это главное, — заявила чемпионка мира. — Волнение было на шестиминутной разминке, а во время проката не нервничала вообще. Эмоциональных сил перестало хватать. Ехала и думала — ну когда это уже закончится?".

Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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После окончания турнира в женском одиночном катании многих интересовал вопрос, что думает чемпионка о грядущих в феврале 2018 года Олимпийских играх. "По поводу Олимпиады следующего года я стараюсь не думать. Мы не знаем, что будет завтра, я стараюсь работать и не расслабляться", — сказала Медведева.

Крах Погорилой

Если на дебютантку взрослого сезона Марию Сотскову медальные надежды возлагали, но непременного завоевания от нее не требовали, то от Анны Погорилой хотелось как минимум повторения бостонской истории прошлого года – бронзы. Однако прокат спортсменки, которая вроде бы нащупала стабильность в своем катании, завершился крахом. Причем по ходу программы Погорилая от досады практически бросила катание и лишь за счет воли доработала до конца, после чего свалилась на колени, обхватив голову и уперевшись лбом в лед. 15-е место в произвольной и 13-е итоговое с 183,37 балла стало результатом неисполненного тройного лутца, падением с тройного флипа и целым рядом последующих ошибок.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 31 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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"Бывает всякое. Лед скользкий, кому-то удается с ним справиться, кому-то — нет. Надо работать дальше. Я ей сказал: жизнь не заканчивается! Она со мной согласилась", — поддержал Погорилую президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Сотскова начала произвольный прокат как никогда легко. Давление первого сезона сказывалось на Марии на всех стартах года, за каждый прыжок она боролась, чтобы исполнение было без недокрута, а выезд корректным. Получалось не всегда. В пятницу она начала парить словно надо льдом. Каскад "тройной лутц – тройной тулуп" и обособленный тройной флип не получили максимальных плюсов, но смотрелись раскованно. Проблемы начались во второй половине программы, когда коронный каскад "тройной флип – ойлер – тройной сальхов" начался со сдвоенного флипа. "На всех тренировках я его отлично исполняла", — поделилась досадой фигуристка. Падение с тройного лутца все же окончательно смазали впечатление от выступления Сотсковой. Итог – 11-е место в произвольной и 8-е в сумме (192,20).

Суй Вэньцзин и Хань Цун (КНР) выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 29 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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"Я думаю, что в короткой программе нужно вставлять все (прыжковые) элементы во вторую половину. А в произвольной тоже нужно думать… По идее, набор и так не слабый, но этого недостаточно все равно", — сделала Сотскова вывод на перспективу.

Каролина, стоп!

Серебряная медалистка бостонского чемпионата мира американка Эшли Вагнер, откатав короткую чисто, но не преодолев отметки в 70 баллов, в произвольной сорвала второй тулуп, планировавшийся в каскаде, докатала оставшуюся часть номера без ошибок, но улыбку из себя еле выдавила. 193,54 балла и только 7-е место.

Ученица… Нет, "самая прилежная ученица" Алексея Мишина, как любит выражаться сам заслуженный тренер России, итальянка Каролина Костнер, расположившаяся строчкой выше Вагнер, провалила короткую программу, в произвольной исполнила не самый сложный каскад из двух тройных тулупов с помаркой на выезде, сделала "бабочку" на первом риттбергере в очередном каскаде. Итог – 196,83 балла. В так называемом kiss&cry Каролина учителю улыбалась, а Мишин стучал указательным пальцем себе по лбу, давая понять фигуристке, что недочеты в прыжках идут из головы.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 29 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Затем Костнер долго беседовала с журналистами, чем вызвала недовольство Мишина. "Carolina, stop!", — не сдержался российский тренер. Костнер в ответ только улыбнулась, но продолжала разговаривать с собеседником. "Stop! Stop! Stop!", — Мишин постепенно разошелся и даже перешел на итальянский, приправленный русским и английским. "Chiusa, как это называется, mouth", — сбивчиво произносил специалист. "Chiusa!", — не унимался он, путая корректное окончание итальянского глагола "закрывать". "You can talk for me" (вы можете поговорить за меня), — бросила в адрес тренера Костнер. Мишин ее не услышал.

"Это был классный чемпионат мира — круче, чем прошлогодний, — резюмировала соревнования двукратная чемпионка мира Медведева. — В прошлом году я не особо понимала, где нахожусь. В этом году уже понимала, что это такое. Знаю, как себя нужно вести, какие эмоции можно получить. И я к этому стремлюсь".

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