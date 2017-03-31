Фигуристка Медведева выиграла чемпионат мира, обновив два мировых рекорда

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россиянка Евгения Медведева на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки обновила мировые рекорды, установленные ей же в произвольной программе и по общей сумме баллов, сообщает "Р-Спорт".

Российская фигуристка получила 154,40 балла в произвольной программе и набрала всего 233,41 балла. Подобный результат принес спортсменке золотые награды чемпионата мира в Хельсинки. Второе место заняла представительница Канады Кейтлин Осмонд (218,13), третьей стала еще одна канадка Габриэль Дэйлмен (213,52).

Ранее Медведева установила рекорды на чемпионате Европы-2017 в Остраве, тогда фигуристка набрала 150,79 балла в произвольной программе и 229,71 балла по сумме прокатов.

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