Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Евгений Плющенко завершил карьеру. Об этом фигурист заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ".

"Что касается меня, то я не поеду в Корею (на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчане. — Прим. ред.) как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте", — заявил фигурист.

Впрочем, Плющенко еще может оказаться в Пхенчане, но уже в качестве тренера. По словам фигуриста, сейчас он занят работой в собственной академии.

"Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчан", — сказал Плющенко.