Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры
13:0231.03.2017
(обновлено: 18:10 31.03.2017)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Двукратный чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Евгений Плющенко завершил карьеру. Об этом фигурист заявил в интервью телеканалу "Матч ТВ".
"Что касается меня, то я не поеду в Корею (на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчане. — Прим. ред.) как спортсмен. Я закончил карьеру в спорте", — заявил фигурист.
Впрочем, Плющенко еще может оказаться в Пхенчане, но уже в качестве тренера. По словам фигуриста, сейчас он занят работой в собственной академии.
"Посмотрим на спортсменов, с которыми я работаю. Если все получится, может быть, поедем в Пхенчан", — сказал Плющенко.
Один из самый титулованных фигуристов мира Евгений Плющенко сообщил журналистам, что заканчивает спортивную карьеру и намерен вплотную заняться тренерской работой. На фото: Плющенко после выступления в шоу "Опера на льду" в Санкт-Петербурге. 5 октября 2013 года.
Двукратный олимпийский чемпион собирается поехать на зимнюю Олимпиаду в Пхенчан, но уже не как спортсмен, а как тренер, сопровождающих своих воспитанников. На фото: короткая программа Плющенко на чемпионате Европы в Турине. 26 января 2005 года.
Официальное открытие Академии фигурного катания Евгения Плющенко состоится 5 апреля, но уже сейчас фигурист вместе со своей командой проводит тестирования и распределяет претендентов по группам. На фото: короткая программа командных соревнований по фигурному катанию на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи.
Выступление Евгения Плющенко с номером "Sex bomb" на гала-шоу в Сеуле, 16 сентября 2006 года.
Награждение призеров чемпионата Европы в мужском одиночном катании: российские фигуристы, Артур Гачинский (серебро), Евгений Плющенко (золото) и французский фигурист Флоран Амодио (бронза). 28 января 2012 года.
Гала-шоу на чемпионате мира по фигурному катанию в Вашингтоне. Плющенко выиграл золото этого турнира. 30 марта 2003 года.
Евгений Плющенко, выигравший золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде, Великобритания, 28 января 2012 года.
Плющенко раздает автографы после победы на этапе гран-при "Кубка России" по фигурному катанию во Дворце спорта "Лужники". 28 ноября 2004 года.
В 2016 году Евгений Плющенко сыграл за команду "Ледяные волки" в рамках чемпионата Ночной хоккейной лиги в Москве. 30 октября 2016 года.
Фигурист принял участие в эстафете Олимпийского огня в Санкт-Петербурге. 27 октября 2013 года.
Евгений Плющенко с женой, продюсером Яной Рудковской и сыном Сашей во время показа новой коллекции бренда ODRI в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве. 1 апреля 2014 года.
Плющенко в роли Снежного Короля выступает на закрытом премьерном показе шоу "Снежный король" во Дворце спорта "Лужники" в Москве. 4 декабря 2014 года.
Показательные выступления на чемпионате Европы в Великобритании. Плющенко на этих соревнованиях выиграл золотую медаль. 29 января 2012 года.
Евгений Плющенко входил в состав российской делегации в Гватемале, где было объявлено, что город Сочи выиграл право проведения Олимпиады–2014. 5 июля 2007 года.
Российский фигурист во время занятий мотокроссом в Санкт-Петербурге, 2 июня 2004 года.
Плющенко перед стартом Чемпионат мира по фигурному катанию в Москве. 10 марта 2005 года.
Топ-модель, основательница фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова и фигурист Евгений Плющенко на старте благотворительного забега "Бегущие сердца" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. 16 мая 2015 года.
Президент России Владимир Путин награждает российских призеров XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 24 февраля 2014 года.
Евгений Плющенко на церемонии вручения премии "Сделано в России" проекта "Сноб" в конгресс-парке гостиницы "Украина" в Москве. 25 сентября 2014 года.
Фигурист со своими поклонницами на благотворительном мастер-классе в торговом центре "Vegas Крокус Сити" в Москве. 24 января 2016 года.