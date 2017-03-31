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Спорт

Привлекая внимание: российская женская сборная по хоккею стартует на ЧМ

01:5631.03.2017
(обновлено: 09:43 31.03.2017)
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Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой на тренировке. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеистки сборной России в пятницу стартуют на чемпионате мира, который пройдет в американском городе Плимут с 31 марта по 7 апреля. При определенном стечении обстоятельств россиянки могут рассчитывать на серебряную медаль, которая стала бы первой в истории российского женского хоккея.

Дебют Чистякова на посту главного тренера сборной

Хоккей. Архивное фото.
© РИА Новости. Александр Вильф
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Второй сезон Женской хоккейной лиги: больше команд, больше матчей
Чемпионат мира по хоккею среди женщин проводится с 1990 года с перерывами на олимпийский сезон. Всего было проведено 17 турниров, неизменно в них побеждали североамериканские сборные: 10 раз чемпионом становилась команда Канады, 7 – сборная США. Три последних чемпионата мира остались за американками, которые обыгрывали в финале своих географических соседок.

Сборная России, принимающая участие в чемпионатах мира с 1997 года, в последнее время тоже выступает достаточно стабильно. С 2011 года россиянки лишь раз не дошли до полуфинала, а в 2013-м и 2016-м завоевали бронзовые медали. В прошлом году сборная под руководством Михаила Чеканова обыграла финнок в серии буллитов в матче за третье место — 1:0.

Именно матчем против команды Финляндии сборная России начнет свое выступление на ЧМ-2017. Также в группе А главные фавориты чемпионата мира – сборные США и Канады. Система турнира такова, что из сильнейшего квартета две лучшие команды сразу выходят в полуфинал, а две худшие – в четвертьфинал, где сыграют со сборными, занявшими первое и второе места в группе В (Швеция, Швейцария, Чехия и Германия).

За год в руководстве российского женского хоккея произошли определенные изменения. В Плимут национальную команду в качестве главного тренера привез Алексей Чистяков, тогда как Чеканов занял пост советника президента ФХР по вопросам женского хоккея. В рамках подготовки к ЧМ-2017 российская сборная сыграла в Москве с мужской командой "Град" (1:7), а уже после прилета в США – с женской сборной Швейцарии (0:4).

Во встрече со швейцарками до конца матча были удалены форварды россиянок Ольга Сосина и Анна Шохина, которые, как сообщил "Р-Спорт" источник, близкий к ситуации, теперь пропустят первый матч чемпионата мира против команды Финляндии.

Бойкот США не состоялся

Победительница конкурса Самая красивая хоккеистка России Анастасия Легкодух
© Фото: аккаунт Анастасии Легкодух в сети ВКонтакте
Болельщики выбрали самую красивую российскую хоккеистку
"В матче против Швейцарии у нас получилось не все: частично недооценили соперника, плюс не лучшая игра нападающих и несоблюдение игровой дисциплины — нахватали ненужных удалений, — объяснил Чистяков поражение от швейцарок. — Когда вратарь соперника семь раз за игру сдвигает ворота без последствий — девчонки начинают нервничать. Где-то завелись, схлопотали ненужные удаления, которые привели к пропущенным шайбам".

Нынешнему чемпионату мира предшествовал крупный скандал, связанный со сборной США. Победительницы трех последних чемпионатов мира объявили о намерении бойкотировать домашний турнир, если федерация не удовлетворит их требование об увеличении зарплаты до достойного, по их мнению, уровня и не пересмотрит свое отношение к женскому хоккею в стране "по остаточному принципу".

Лишь за два дня до старта ЧМ-2017 Федерации хоккея США (USA Hockey) смогла заключить новое соглашение, рассчитанное на четыре года. Участники переговоров оставили втайне финансовые детали, известно лишь, что по итогам переговоров было принято решение создать консультативную группу с участием бывших и действующих игроков женской сборной. "Будем вспоминать об этом дне, как об одном из самых позитивных в истории американского хоккея", — сказал президент USA Hockey Джим Смит.

Интересно, что история американок заставила задуматься о своем положении и хоккеисток сборной России. Так форвард национальной команды, поигравшая в женском аналоге НХЛ, Людмила Белякова заявила агентству "Р-Спорт", что зарплаты у нее и ее коллег мизерные. "Возможно, и нам надо такое устроить в нашем женском хоккее, — говорила она. — Потому что мы так же тренируемся, так же убиваем свое здоровье, как и мужики, а зарплаты у нас по сравнению с ними мизерные".

В связи с участием сборной США в турнире россиянкам будет сложно надеяться на место выше третьего. "Когда мы сможем обыгрывать американок и канадок? Когда нашему женскому хоккею будет уделяться должное внимание со стороны руководства, как в мужском хоккее", — считает вратарь национальной команды Мария Сорокина. Возможно, заявления американских и российских хоккеисток смогут привлечь внимание к женскому хоккею больше, чем их игра.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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Спорт
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vablochin
Главное чтоб не "потерять лицо"))
02:58
31.03.2017
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Asker Druzhban
ну не женское это дело!
03:26
31.03.2017
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