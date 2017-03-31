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Спорт

Китайская математика: Суй/Хань выиграли золото Чемпионата мира

00:0531.03.2017
(обновлено: 00:06 31.03.2017)
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Суй Вэньцзин и Хань Цун (КНР) выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 29 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Чемпионы Европы и Финала Гран-при нынешнего сезона россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в карьере стали бронзовыми призерами чемпионата мира, проходящего в Хельсинки.

Золото досталось китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун. А три квоты на Олимпиаде в Пхенчхане сборная России получила благодаря чемпионам командных соревнований сочинских Игр Ксении Столбовой и Федору Климову, которые реабилитировались после провала в короткой программе и поднялись с 13-го на итоговое пятое место.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 29 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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"За ночь научились кататься"

Именно такой комментарий с улыбкой, в которой чувствовалось некое облегчение, дала тренер Столбовой и Климова Нина Мозер, когда вышла с учениками со льда после их проката произвольной программы. Ксения и Федор, вдрызг провалившись в коротком прокате, на следующий день стали похожи на самих себя — энергичных и агрессивных. Они допустили только одну помарку — но на каскаде "3-3-2", который для парного катания считается сверхсложным.

Довольными вышли и сами фигуристы. Не прокатом, как таковым — он все-таки был неидеальным. Более того, с ним Ксения и Федор, скорее всего, не стали бы чемпионами мира, если бы накануне не было злосчастного срыва. Просто Столбовой и Климову очень хотелось забыть про вчера. А для этого нужно было, чтобы наступило сегодня.

"Я сегодня проснулась и не поняла, где я и что я. Вчерашнего дня больше не будет в моей жизни, — сказала в подтверждение этого Столбова. — Мы сегодня катались чисто, уверенно, старались получить удовольствие и подарить его всем зрителям и нашей команде. Давайте вспоминать то, что было вчера, не будем. Надо жить сегодняшним днем".

Их осталось четверо

Говоря о Столбовой и Климове, даже трудно вспомнить, когда последний раз олимпийские чемпионы выходили на произвольную программу в первой группе участников. Любые олимпийские чемпионы, не конкретно Ксения и Федор. Но еще труднее вспомнить, когда пара, выступившая в первой разминке на чемпионате мира, сохраняла общее лидерство до выхода на лед группы сильнейших.

Ксения Столбова и Федор Климов (Россия) выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 29 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Несколько раз "снаряды ложились рядом". Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, итальянцы Валентина Маркеи/Ондрей Хотарек, канадцы Меган Дюамель/Эрик Редфорд и Любовь Илюшечкина/Дилан Москович — все они отстали от Столбовой и Климова менее, чем на три балла, а оба канадских дуэта менее, чем на балл. Но все-таки отстали. Хотя после короткой программы шли заметно выше.

Из российских пар вторыми вышли на лед Наталья Забияко и Александр Энберт. У них был неплохой шанс снять все вопросы относительно максимального представительства сборной на Олимпийских играх — нужно было попасть в текущую на тот момент тройку. А для этого надо было откататься более-менее чисто. Не получилось не более и не менее — никак. Сорванные прыжковые элементы и поддержка стали тому виной. После того, как Забияко и Энберт "отвалились" в хвост, стало понятно, насколько важно то, что совершили незадолго до них Столбова и Климов.

Золото — серебро = 1,76

Но все-таки в тот момент, когда подумалось — а вдруг Ксения и Федор вообще попадут в тройку — их начали обгонять. Первыми это сделали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, открывавшие выступления в группе сильнейших. Они откатались так, что никто про сильнейший порез, полученный партнершей накануне утром, даже не вспомнил. Четверная подкрутка — не идеальная, но хорошая — получилась в самом начале, а потом были параллельные прыжки и четкий выброс сальхов. На середине программы стало ясно, что у России три путевки в Пхенчхан.

Однако в самой концовке были две помарки — на втором выбросе и поддержке, после чего золото стало выглядеть маловероятным. Но Столбову и Климова Тарасова с Морозовым, конечно, обошли, хотя и уступили им по произвольной программе.

Выступавшие следом китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао посягнуть на лидерство российских чемпионов Европы и Финала Гран-при не смогли, но Столбову и Климова все-таки отодвинули на строчку ниже. А потом на лед вышли немцы Алена Савченко и Брюно Массо и выдали лучший прокат в совместной карьере. В нем был выброс аксель в три с половиной оборота, вдохновенная интерпретация лирической музыки и маленькая помарка на тройном выбросе сальхов, которая оставляла шанс на победу лидировавшей после короткой программы китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун.

Однако шанс этот, казалось, улетучился после того, как Суй Вэньцзин упала с параллельного прыжка. Но судейская математика рассудила иначе. Благодаря "плюсам" в протоколе за все остальные элементы китайские фигуристы на 0,37 балла опередили Савченко и Массо в произвольной программе — и на 1,76 балла по итоговой оценке. Именно такое весьма небольшое преимущество решило судьбу золота. Математика в этот вечер оказалась китайской. Суй Вэньцзин/Хань Цун трижды становились чемпионами мира среди юниоров и теперь стали победителями самого настоящего, главного мирового первенства.

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