Россия получила три квоты на участие в ОИ-2018 в парном фигурном катании

ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — Р-Спорт. Россия по итогам чемпионата мира 2017 года получила три квоты на участие в Олимпийских играх 2018 года в парном фигурном катании.

Чемпионат мира проходит в Хельсинки. В четверг спортивные пары представили свои произвольные программы. Россия гарантировала себе три квоты после выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые занимают промежуточное первое место. Ксения Столбова и Федор Климов идут вторыми и уже не опустятся ниже пятого места. Согласно регламенту, страна, результаты двух лучших пар которой в сумме дают 13 и менее, получает максимальное количество мест на Олимпиаде.

Таким образом, на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане Россия будет представлена тремя парами.

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