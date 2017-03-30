Магнитогорский "Металлург" и питерский СКА сразятся в финале Кубка Гагарина

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Хоккейный клуб "Металлург" Магнитогорск выиграл в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ у казанского "Ак Барса" и стал вторым финалистом Кубка Гагарина, сообщает "Р-Спорт".

Последний матч серии закончился со счетом 4-1. Голами в составе "Магнитки" голами отметились Ян Коварж, Виктор Антипин, Сергей Мозякин и Денис Платонов. Единственную шайбу у "Ак Барса" забросил Иржи Секач. Серия закончилась со счетом 4-0.

Ранее питерский СКА также обеспечил себе участие в финале Кубка Гагарина, переиграв в серии ярославский "Локомотив", который стал бронзовым призером чемпионата России.

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