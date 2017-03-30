Станцию метро, строящуюся в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018, украсят панно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар – РИА Новости. Станцию метро "Стрелка", которая строится в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируют оформить двумя декоративными панно, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Эта станция, строительство которой началось летом 2015 года, будет располагаться в шаговой доступности от стадиона и должна обеспечить быструю и комфортную доставку болельщиков как с вокзала, так и из других районов города. В рамках софинансирования подготовки к ЧМ-2018 в России правительство страны выделило Нижегородской области 6,2 миллиарда рублей на строительство станции. Стоимость проекта составляет 10,4 миллиарда рублей.

"Новая станция метро будет оформлена двумя декоративными панно. В вестибюле №1 панно посвящено теме спорта и проведению турнира в Нижнем Новгороде. Предусмотрена внутренняя LED-подсветка, основной образ представляет собой пространственную фигуру футболиста с мячом, выполненную из стержней на пространственном каркасе… В вестибюле №2 на панно изображена одна из главных достопримечательностей города — место слияния Оки и Волги: представлены образы Кафедрального собора Александра Невского, Канавинского моста, водной глади, звездного неба", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе обсуждения дизайн-проекта станции на заседании градостроительного совета главный архитектор города Виктор Быков назвал его самым интересным и оригинальным вариантом оформления из множества представленных. А главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов отметил, что авторам проекта "необходимо еще поработать для органичного включения панно в общую стилистику станции".

"Я предлагаю вернуться к обсуждению на следующем заседании градостроительного совета", — резюмировал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, добавив, что у специалистов еще есть время подумать.

Глава региона также отметил, что при отделке станции будут использоваться натуральные камни. "Хорошо, что ушли от искусственных керамогранитов на естественные натуральные камни. Во-первых, они долговечны, во-вторых, более практичны в эксплуатации, ну, и красоту дают, потому что нет ничего красивее природного камня. Я убежден, что станция "Стрелка" будет современная и самая красивая среди всех метрополитенов страны", — сказал Шанцев.

Новую станцию планируется ввести в эксплуатацию в мае 2018 года. На данный момент, по информации пресс-службы, готовность новой станции и перегонных тоннелей достигла более 60%.

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