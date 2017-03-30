АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) намерено доказать, что мельдоний год не выводится из организма человека, это станет основанием для исключения препарата из списка запрещенных, заявил РИА Новости глава ФМБА Владимир Уйба.

"Доказали уже, что три месяца было ошибка, что полгода есть. Дальше мы докажем, что он (мельдоний – ред.) есть (в организме – ред.) и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещенных и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители", — сказал Уйба.

Он пояснил, что в настоящее документы с результатами исследования уже представлены в WADA.

В применении мельдония, запрещенного WADA с 1 января 2016 года, обвинили более 10 известных российских спортсменов, включая теннисистку Марию Шарапову. При этом не до конца понятно, как скоро препарат выводится из организма — многие спортсмены заявили, что перестали применять его задолго до запрета. WADA начало исследование, но в списке запрещенных веществ к употреблению спортсменами на 2017 год мельдоний остался.

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