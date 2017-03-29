Руки вверх: Медведева нанесла первый удар соперницам на чемпионате мира

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мар — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Россиянка Евгения Медведева захватила лидерство после блестяще исполненной короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки, опередив ближайшую преследовательницу, канадку Кейтлин Осмонд, на 3,03 балла. Две другие российские фигуристки Анна Погорилая и Мария Сотскова в тройку лучших, несмотря на достойные прокаты, не входят.

Костнер недовращалась

Чемпионат мира по фигурному катанию в обозримом прошлом никогда не начинался с состязаний девушек. По крайней мере, за последние десять лет такого не происходило. Как все уверены в том, что театр начинается с вешалки — так и женское одиночное катание в виде в вишенки на воображаемом торте любого чемпионата уже вошло в привычку.

Но организаторы мирового первенства в Хельсинки решили отличиться — и в 10.40 по московскому времени, которое сейчас совпадает с финским, первая участница, а ей стала Анне-Лине Гьерсем из Норвегии, вышла на лед арены "Хартвалл". И чемпионат мира начался.

Уже во второй группе выступала фигуристка, за которой надо было следить не эстетически отрешенным, а технически заинтересованным взглядом. Речь о бронзовой медалистке Олимпийских игр 2014 года итальянке Каролине Костнер, которая проводит первый сезон после дисквалификации за сокрытие информации об употреблении допинга ее бывшим бойфрендом Алексом Швацером. Январский чемпионат Европы в Остраве показал, что мастерство этой фигуристки никуда не делось — и, может быть, благодаря заслуженному тренеру России Алексею Мишину, который работает с ней весь сезон, даже выросло.

Но на чемпионате Европы Костнер короткую программу исполнила без ошибок. А в Хельсинки Каролина, попытавшись усложнить технический набор тройным флипом, сделала этот прыжок с помаркой, а в концовке сорвала вращение, получив за него серьезное снижение оценки. С результатом 66,33 балла итальянка вышла в промежуточные лидеры, но было понятно, что ее обгонят. И, скорее всего, многие.

Осмонд накатила

В их число для начала могли войти японки Вакаба Хигути и Маи Михара. При отсутствующей из-за травмы Сатоко Мияхаре, сильнейшей фигуристки этой страны, они даже могли рассчитывать на некоторую благосклонность судей. Но ничего особо толкового у них не вышло. Хигути, несмотря на отсутствие явных ошибок, отстала от Костнер на 0,46 балла. Михара же сдвоила флип и вдобавок с него упала, откатившись в таблице очень далеко.

Зато канадка Кейтлин Осмонд, выступая под французскую музыку, все сделала не просто чисто, а демонстративно накатисто, с вызовом. Судьи вызов приняли и оценили Осмонд очень высоко. 75,98 балла — это лучший результат канадки в короткой программе за ее карьеру. А вскоре итальянку обошла и еще она фигуристка — американка Карен Чен, которой не хватило всего двух сотых до "гроссмейстерской" отметки в 70 баллов.

Медведева поблагодарила Риппона

Все три российские фигуристки выступали в заключительной группе. И первой вышла на лед Евгения Медведева. Чемпионка мира сверхуверенно смотрелась здесь на тренировках, поражая каскадами "3-3-3" в различных сочетаниях прыжков. Но в программе такой каскад исполнять нельзя, зато можно усложнять прокат иными способами. Что Медведева и сделала, научившись прыгать с двумя руками наверх. Такую манеру прыжка ввел в практику известный американский фигурист Адам Риппон, и Евгения не забыла поблагодарить его за это, разговаривая с прессой после выступления.

А выступление получилось отличным, без единой помарки. У многих появилось ощущение, что возможен мировой рекорд. Но до него, все же, не хватило пары десятых балла, хотя один из судей даже расщедрился на "десятку" в компонентах. Впрочем, Медведева уже не в первый раз отметила, что мировые рекорды для нее не важны. А вот победа над собой, даже пусть это две поднятые руки во время прыжка вместо одной — важна.

Ожидать, что среди следующих пяти фигуристок найдется та, кому покорится результат Медведевой, не приходилось — судьи к этому моменту уже дали понять, что разбрасываться баллами не собираются. Но то, как отсудили бронзовую медалистку прошлогоднего мирового первенства Анну Погорилую — близко к предвзятости. За чистый прокат российская фигуристка даже не приблизилась к своему личному рекорду, уступив не только Медведевой и Осмонд, но еще и другой канадке Габриэль Дэйлмен. В кулуарах судейством возмущались все — но только не под диктофон. Заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова была более решительной и высказала свое мнение "вслух", заявив "Р-Спорт", что Погорилую "немножко обокрали".

Сама же россиянка и ее тренер Анна Царева от любых комментариев по поводу оценок отказались.

Крайне скупо оценили и Марию Сотскову. На чемпионате Европы за похожий по качеству прокат 16-летняя российская фигуристка получила 72,17 балла. На чемпионате мира — только 69,76. Вопрос, почему такие вещи происходят, не просто имеет право на существование — его надо задавать руководителям Международного союза конькобежцев, чтобы фигуристы не теряли веру в справедливость.