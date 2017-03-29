Берлин посоветовал призывающим к бойкоту ЧМ-2018 отделять спорт от политики

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1000)

БЕРЛИН, 29 мар – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В немецкой политике нет широкой дискуссии на тему бойкота чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что немецкие политики вновь подняли тему бойкота турнира.

"Что касается темы футбола, то есть хорошая практика – по возможности отделять спорт от политики", — отметил Шефер на брифинге.

Ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер заявил, что решение лишать ли страну чемпионата мира-2018 находится в руках ФИФА. При этом в марте генеральный секретарь организации Фатма Самура сообщила, что не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать проведение соревнований у России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.