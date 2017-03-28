Месси дисквалифицировали на 4 матча отбора ЧМ-2018 за оскорбление судьи

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре официальные игры в составе национальной команды за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Чили, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Сборная Аргентины в четверг в Буэнос-Айресе обыграла команду Чили в рамках отбора ЧМ-2018 со счетом 1:0. Позже ФИФА направила в Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) письмо о "возможной вербальной агрессии" в адрес арбитра со стороны Месси, который использовал "оскорбительные, грубые и неприличные" выражения.

Как сообщала испанская Marca, ФИФА также запросила дополнительную информацию у арбитров встречи, которые также ответили, что не слышали от Месси оскорблений в адрес судей.

Дисциплинарный комитет признал Месси виновным в нарушении 57 статьи дисциплинарного кодекса ФИФА ("Оскорбительное поведение и fair play") за то, что он адресовал оскорбительные слова в адрес помощника рефери. Помимо дисквалификации, на игрока наложен денежный штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Таким образом, Месси пропустит четыре матча в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, включая выездную встречу с командой Боливии, которая состоится во вторник. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в состав национальной команды к ее заключительному матчу квалификации со сборной Эквадора 10 октября.