Прощай, президент? FIDE объявила об отставке Илюмжинова, он ее отрицает

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Международная шахматная федерация (FIDE) объявила на своем официальном сайте о том, что президент организации Кирсан Илюмжинов подал в отставку со своего поста, однако сам Илюмжинов опровергает это сообщение.

В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении на заседании президентского совета FIDE в Афинах, и теперь этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Агентство "Р-Спорт" обратилось за комментарием к Илюмжинову, который в свою очередь заявил, что не подавал в отставку.

"Я не знаю, откуда идет информация о том, что я подал в отставку, — сказал Илюмжинов. — Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное. Это не соответствует действительности, такой вопрос на заседании президентского совета не поднимался. Некоторые члены президентского совета пытались склонить меня к этому — те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки. Они обсуждали вопрос кулуарно, но на президентском совете FIDE этот вопрос не поднимался".

По мнению Илюмжинова, провокации идут от Шахматной федерации США

Ранее Илюмжинов был включен в санкционный список властей США. По его словам, провокации о его возможной отставке идут как раз со стороны Шахматной федерации США, а внеочередного заседания президентского совета в апреле не будет.

"Есть такие провокаторы, которые хотят, чтобы я ушел, — сказал Илюмжинов. — Сейчас мы потихонечку разбираемся. Американцы очень многих поддерживают. Больше года я борюсь, как меня включили в санкционный список, они требуют (отставки). И в президентский совет FIDE писали письма, чтобы я ушел в отставку, что как "санкционный" человек я не имею права возглавлять шахматную федерацию. Это идет из шахматной федерации США".

При этом исполнительный директор FIDE Найджел Фримен подтвердил достоверность сообщения на официальном сайте федерации об отставке президента. "Мистер Илюмжинов объявил о своем решении подать в отставку, в апреле пройдет внеочередное заседание президентского совета организации, где обсудят этот вопрос", — написал Фримен в ответ на запрос "Р-Спорт", отказавшись от дальнейших комментариев.

По мнению президента Российской шахматной федерации Андрея Филатова, Илюмжинов может подвергнуться импичменту со стороны определенных чиновников организации, но он способен "победить эту историю".

"Я сегодня (27 марта) встречался с Кирсаном Николаевичем, и мы обсуждали различные планы, — сказал Филатов в понедельник. — Сегодня он мне ничего на эту тему не говорил. Он сказал, что прошел президентский совет, что его склоняют к отставке, но он отверг эту историю, потому что планирует работать и дальше. Ему готовят импичмент, а он с этим борется. Я считаю, что Кирсан Николаевич — опытный политический боец и всегда справлялся с большими трудностями. Я в него верю".

Шахматная федерация США не хочет видеть Илюмжинова главой FIDE

В свою очередь президент Шахматной федерации США (US Chess) Гари Уолтерс заявил, что они не пытались организовать импичмент Илюмжинова, хотя и хотят видеть во главе организации другого человека.

"Что касается слов об импичменте — это неправда, — сказал Уолтерс "Р-Спорт". — Хотя мы и не скрываем, что хотели бы видеть во главе FIDE другого человека, мы никогда не принимали участие в организации импичмента или даже разговорах о нем. Мы предоставили FIDE открытое письмо от 14 февраля 2017 года. В этом письме есть заявление о том, что мистер Илюмжинов внес смуту в великую игру шахматы".

"В нашем понимании, информация, опубликованная на сайте FIDE, не является ложной. Хотя, кажется, мистер Илюмжинов изменил свое решение. FIDE определяет, ушел Илюмжинов в отставку или нет, судя по заявлению на официальном сайте — да", — добавил глава US Chess.

По словам же президента Шахматной федерации Англии Доминика Лоусона, ситуация в FIDE представляет собой полный хаос. "По инциденту с Илюмжиновым могу сказать только одно: ситуация в FIDE представляет собой полный хаос, что, впрочем, для них абсолютно нормально", — ответил Лоусон на запрос "Р-Спорт".

Санкции, наложенные на Илюмжинова, негативно сказываются на FIDE

Член президентского совета FIDE, глава Европейского шахматного союза (ECU) Зураб Азмайпарашвили отметил, что нет повода не верить информации на сайте FIDE об отставке Илюмжинова, и что она является официальной. По его словам, внутри FIDE много раз обсуждались санкции, наложенные на Илюмжинова властями США.

"В свое время Илюмжинов сам же предложил приостановить его функции — имеются в виду не только контрактные, финансовые моменты, но и представительские. На что президентский совет FIDE в свое время согласился. То, что Илюмжинов сейчас отрицает что-то, мне непонятно, я не могу это комментировать. Но я лично был на том президентском совете", — отметил Азмайпарашвили.

"Санкции против Илюмжинова не аннулированы, они продолжают иметь место. Это ставит организацию в очень неприятную ситуацию. Санкции Илюмжинова негативно сказываются на FIDE. Мы до сих пор не знаем, почему Илюмжинов находится в санкционном списке. Но факт остается фактом. Мы не можем игнорировать этот факт", — добавил глава ECU.

Тем не менее, Азмайпарашвили высоко оценил деятельность Илюмжинова на своем посту. "Илюмжинов очень много хорошего делал для FIDE. Он был замечательным президентом, одним из лучших. Я лично уважаю его деятельность. При Илюмжинове FIDE избежала многих плохих моментов. Шахматная корона объединилась при Илюмжинове. В истории FIDE Илюмжинов будет положительной фигурой", — подчеркнул член президентского совета FIDE.

Илюмжинов на совете FIDE заявлял лишь о готовности уйти в отставку

Во вторник на официальном сайте FIDE было опубликовано письмо Фримена в адрес Илюмжинова, в котором говорится, что внеочередное заседание президентского совета FIDE пройдет 10 апреля.

"Во время заседания президентского совета в Афинах вы несколько раз угрожали уйти в отставку, и в конце встречи три раза повторили: "Я ухожу в отставку", прежде чем покинуть зал. По просьбе членов правления внеочередное заседание президентского совета для обсуждения этого вопроса было созвано на 10 апреля", — говорится в письме.

В свою очередь Илюмжинов в ответном письме напомнил Фримену, что на президентском совете FIDE в Афинах заявлял лишь о готовности уйти в отставку, но не объявлял о ней.

"Как вам хорошо известно, после того, как заседание FIDE было закончено, а председатель завершил рабочую сессию, у нас состоялся весьма эмоциональный разговор. Английский не является моим родным языком, поэтому я могу заверить вас, что суть моих слов заключалась в следующем: "Я готов покинуть пост президента FIDE, если это будет нужно организации", — написал Илюмжинов в письме.

"Согласно уставу FIDE этот вопрос должен быть рассмотрен на генеральной ассамблее FIDE, которая и выдавала мне мандат вплоть до следующих выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года. Таким образом, я не вижу никакой необходимости собирать внеочередной совет в апреле. Я призываю вас немедленно опубликовать мое письмо и передать его членам президентского совета и всем национальным федерациям", — добавил глава FIDE.

Также во вторник в Москве состоялась встреча Илюмжинова и Филатова с журналистами. На этой встрече глава FIDE заявил, что пока рано говорить о том, будет ли он претендовать на новый президентский срок, а также подчеркнул, что санкции властей США не мешают ему работать во главе федерации. "Я считаю, что санкции не мешают работать мне, — заявил Илюмжинов. – Единственное, я не смог присутствовать на матче в США, но все соревнования календаря FIDE были проведены. И я считаю, что со своими обязанностями справлюсь. В интриги вступать не хочу".

Филатов в свою очередь отметил, что Российская шахматная федерация полностью удовлетворена работой Илюмжинова на посту президента FIDE и поддерживает его. Как объяснил глава РШФ, юридически приостановить полномочия Илюмжинова может только конгресс FIDE.

Илюмжинов успел во вторник не только ответить на вопросы журналистов на пресс-конференции, но и провести две запланированные ранее встречи в администрации президента РФ, в частности обсудив вопрос о сложившейся скандальной ситуации.

"У меня сегодня были две встречи в администрации президента России, все прошло нормально — сказал Илюмжинов "Р-Спорт". — Но это были встречи, проходившие в рабочем порядке, там обсуждались другие вопросы. А по шахматам меня шутя спросили, написал ли я заявление (об отставке) или нет? Вопрос был один: они законно выгоняют тебя? Я ответил, что только генеральная ассамблея в 2018 году может решить вопрос о президенте FIDE".

Илюмжинов был переизбран президентом FIDE 11 августа 2014 года. Следующие выборы главы федерации должны состояться в конце сентября 2018 года.

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