Биатлонист Фуркад удалил комментарий под фотографией Логинова

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французский биатлонист Мартен Фуркад удалил язвительный комментарий под фотографией трехкратного чемпиона Европы Александра Логинова в аккаунте Союза биатлонистов России в Instagram.

Во вторник Логинову исполнилось 25 лет. Организация на страничке в соцсети поздравила его с днем рождения. Француз оставил под фото едкий комментарий.

"Поздравляем с 25-летием Александра Логинова!… Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы", — говорится в сообщении СБР.

Фото опубликовано Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Янв 31 2017 в 5:17 PST

"Да, и он был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина. Не забудьте об одном из его главных трофеев", — цитирует Фуркада "Спорт-Экспресс". Позднее спортсмен удалил сообщение.

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России после того, как его допинг-тест дал положительный результат. В пробах биатлониста был обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин, который используется для повышения выносливости. Россиянин был дисквалифицирован на два года, к выступлениям он вернулся 25 ноября 2016 года.