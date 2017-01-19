В Калининграде начали укладку плиты под футбольное поле арены ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Строители приступили к формированию несущей плиты основания поля на стадионе, который строится на острове Октябрьский в Калининграде к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорится в сообщении на официальной странице ФГУП "Спорт-Инжиниринг" в Facebook.

"Основные взгляды болельщиков будут направлены на футбольное поле, покрытие которого должно быть готово за год до проведения матчей, поэтому строители уже приступили к формированию несущей железобетонной плиты основания", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что рабочие устанавливают элементы заполнения между последними смонтированными кровельными блоками и приступили к монтажу профилированного настила, который станет основанием для укладки мягкой кровли.

В декабре 2016 года со ссылкой на информацию правительства Калининградской области сообщалось, что строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде идет с небольшим опережением графика.

Стадион к мировому футбольному первенству вместимостью 35 тысяч зрителей строится на острове Октябрьский в Калининграде. После проведения чемпионата мира объект будет преобразован в многофункциональный культурно-деловой комплекс, включающий в себя стадион уже на 25 тысяч мест, гостиницы, фитнес-центры, офисы. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком компанией "Крокус Интернешнл" был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,36 миллиарда рублей. Заказчик строительства – ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.