Чагин рассказал, сколько может стоить новый двигатель "КАМАЗа" для "Дакар"

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Суммарная стоимость разработки и испытаний нового двигателя "КАМАЗа" из-за изменений в регламенте для участия в ралли-рейде "Дакар"-2018 может составить до семи миллионов евро, заявил агентству "Р-Спорт" руководитель команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин.

Команда "КАМАЗ-мастер" летом 2016 года перед стартом ралли "Шелковый путь" подписала договор о сотрудничестве с российской государственной корпорацией. Ранее "КАМАЗ-мастер" испытывал финансовые трудности, так как основной инвестор команды — Внешэкономбанк — прекратил поддержку. Руководство завода КАМАЗ заявляло, что команда может взять двухлетний перерыв на участие в ралли-марафоне "Дакар", одной из причин является постоянное изменение регламента по техническим характеристикам.

"Сейчас сложно сказать, потому что нужно на первом этапе вывести двигатель на конкурентоспособные параметры – по мощности, крутящему моменту, температурному режиму, — сказал по телефону Чагин, отвечая на вопрос о стоимости затрат на новый двигатель. — А на следующем этапе надо проверить его надежность – нужно выезжать на соответствующие трассы, похожие как на "Дакаре", и отрабатывать надежность. А вот сколько тут будет затрат, сказать сложно. Самый оптимистичный вариант – от 3,5-4 до 7 (миллионов евро). Потому что сложно на самом старте просчитать. Можно планировать изготовление мотора из комплектующих. Это можно просчитать. А вот какие будут потом затраты на испытания, на ресурс и доводку, это непрогнозируемо".

На завершившемся "Дакаре"-2017 экипажи "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли первое и второе места соответственно в общем зачете грузовиков. Победа Николаева стала 14-й в истории "КАМАЗ-Мастер" на ралли-рейде "Дакар".

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