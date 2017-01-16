Автобусам без ГЛОНАСС запретят въезд в города, где будет проходить ЧМ-2018

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Автобусам, не оборудованным аппаратурой спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС, будет запрещен въезд в российские города, где в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, говорится в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, с 1 июня по 17 июля 2017 года будет запрещен въезд на территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, и с 1 июня по 30 июня 2018 года — въезд на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска автобусов за исключением автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по смежным межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам, проходящим в границах данных населенных пунктов; автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС", автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД России принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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