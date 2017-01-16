В регионах проведения КК-2017 и ЧМ-2018, возможно, усилят меры безопасности

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В субъектах РФ, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, рекомендуется ввести усиленные меры безопасности на время этих турниров, перечень мер приведен в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале проектов нормативных актов.

В частности, межведомственному оперативному штабу по обеспечению безопасности в период проведения этих турниров предстоит определить перечень контролируемых зон и утвердить описание границ запретных зон.

Министерству транспорта РФ до 1 мая 2017 года по согласованию с оперативным штабом предстоит установить на время турниров запретные зоны и зоны ограничения полетов летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, в воздушном пространстве над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, определить случаи использования воздушного пространства в указанных зонах, при которых вводимые ограничения не применяются. Также предстоит установить запретные для плавания районы в акваториях, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, правила для таких районов, определить случаи, при которых в указанных районах вводимые ограничения не применяются.

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