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Спорт

В регионах проведения КК-2017 и ЧМ-2018, возможно, усилят меры безопасности

17:4216.01.2017
(обновлено: 18:30 16.01.2017)
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Официальная эмблема Чемпионата мира по футболу 2018 года на Пироговской набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В субъектах РФ, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, рекомендуется ввести усиленные меры безопасности на время этих турниров, перечень мер приведен в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Волк Забивака. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Россия представит турпрограммы для гостей Кубка конфедераций и ЧМ-2018
В частности, межведомственному оперативному штабу по обеспечению безопасности в период проведения этих турниров предстоит определить перечень контролируемых зон и утвердить описание границ запретных зон.

Министерству транспорта РФ до 1 мая 2017 года по согласованию с оперативным штабом предстоит установить на время турниров запретные зоны и зоны ограничения полетов летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, в воздушном пространстве над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, определить случаи использования воздушного пространства в указанных зонах, при которых вводимые ограничения не применяются. Также предстоит установить запретные для плавания районы в акваториях, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности, правила для таких районов, определить случаи, при которых в указанных районах вводимые ограничения не применяются.

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Подготовка к ЧМ по футболу: строительство новых терминалов в Шереметьево
Строительство нового грузового терминала аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Руководство Шереметьево планирует завершить первую очередь строительства нового грузового терминала, рассчитанного на 380 тысяч то­нн, во втором квартале 2017 года.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Пассажирский терминал В, который будет введен в строй к чемпионату мира по футболу, станет основным для пассажиров внутренних линий аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Новый пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 20 млн пассажиров в год.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство нового грузового терминала аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Руководство аэропорта отмечает, что новый грузовой терминал будет "современным, с автомати­зированной системой о­бработки и хр­анения по всем видам груза".
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Памятник самолету Ил-62М возле аэропорта Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Шереметьево выделил в пользование компании-оператора по эвакуации автомобилей земельный участок в непосредственной близости от аэропорта, что позволит нарушителям сократить время получения транспортного средства со специализированной стоянки до минимума.
Строительство межтерминального перехода аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Новый межтерминальный переход соединит северную и южную зоны Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу - 2018.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство нового грузового терминала аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство нового грузового терминала аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу - 2018.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к чемпионату мира по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу - 2018.
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