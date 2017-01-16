СМИ: Александр Емельяненко намерен возобновить профессиональную карьеру

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко планирует провести свой первый бой после выхода на свободу. Об этом сообщает газета "Известия".

В мае 2015 года Емельяненко приговорили к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над девушкой. Позже суд заменил неотбытую часть наказания на исправительные работы. 24 ноября боец покинул Борисоглебскую колонию Воронежской области.

"Последние месяцы я активно тренируюсь. Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции", — цитирует издание Емельяненко.

Экс-чемпион мира и Европы по боевому самбо также рассказал, что пытался поддерживать спортивную форму и в тюрьме, однако, по словам бойца, там "нет условий для проведения полноценных тренировок". Емельяненко выразил надежду, что в течение месяца сможет выйти "на пик своих возможностей".

Спортсмен заявил, что у него уже есть "хорошие предложения по поводу организации дебютного поединка" в российских промоушенах, но пока он еще выбирает и ни одного контракта не подписал.

"Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг", — отметил Емельяненко-младший.

Александр Емельяненко — один из самых известных российских бойцов ММА. Он приходится младшим братом Федору Емельяненко, которого многие СМИ, в том числе американские, называют величайшим бойцом смешанного стиля в истории.

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