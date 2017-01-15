Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительнее бороться с допингом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 170 биатлонистов из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием "смелых шагов" от организации по отношению к спортсменам, заподозренным в допинге, сообщает Сeskatelevize со ссылкой на президента Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу.

"Я думаю, что настало время смелых шагов от IBU. Нужно по крайней мере частично прекратить деятельность спортсменов, которые находятся под подозрением", — цитирует издание Хамзу.

Спортсмены подписали письмо в немецком Рупольдинге, где проходит этап Кубка мира по биатлону.

Ранее IBU временно отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

На следующей неделе IBU планирует новое обсуждение доклада, на котором намерен принять дальнейшие решения относительно российских спортсменов.

Ранее Национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну международных турниров из-за допинг-скандалов. Кроме того, NADOs потребовали допускать россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом.

Первый вице-спикер Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал призывы, касающиеся флага "политическим давлением". Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что NADOs следует "собирать мочу, но не вмешиваться в политику". Он подчеркнул, что вторая часть доклада Макларена не дает никаких оснований для обвинений. По словам вице-премьера, в документе опять проводится "золотая" линия о некой государственной программе", но нет никаких доказательств ее существования.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что в России нет и не было программы поддержки допинга, хотя допинговая проблема существует. Также Путин напомнил, что Следственный комитет расследует скандал и заявил о необходимости тесно сотрудничать с МОК и с WADA.

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