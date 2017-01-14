Экипаж Каргинова выиграл Africa Eco Race в зачете грузовиков

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд Africa Eco Race-2017 в зачете грузовиков, а Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали победителями гонки в зачете внедорожников.

Каргинов выиграл заключительный 12-й этап из Сен-Луи в Дакар среди грузовиков со временем 11 минут 37 секунд. Второе место занял экипаж чеха Ярослава Вальтра (12.40) на Tatra, третье – еще один экипаж "КАМАЗ-мастер" Сергея Куприянова (12.50).

В общем зачете грузовиков экипаж Каргинова остался первым со временем 39 часов 52 минуты 43 секунды. Вторым стал Вальтр (40:50.00), третьим — еще один чешский экипаж Томаша Томечека (42:06.06). Экипаж Куприянова занял четвертое место в генеральной классификации (42:46.26). В абсолютном зачете Africa Eco Race-2017 Каргинов стал 5-м, а Куприянов – 10-м.

Васильев и Жильцов заняли на 12-м этапе 19-е место в зачете внедорожников, но это не помешало им сохранить преимущество в генеральной классификации среди автомобилей и в абсолютном зачете ралли-марафона. Россияне выиграли гонку с итоговым временем 36 часов 33 минуты 40 секунд. Вторыми стали чехи Мирослав Заплетал и Марек Сикора (Hummer) с отставанием в 2 часа 10 минут 30 секунд, третьими — французы Доминик Усьо и Кристоф Креспо (Optimus), проиграв победителям 2:18.57. Еще один российский экипаж в составе Максима Кирпилева и Артема Шевелева на Toyota занял 20-е место в зачете внедорожников и 24-е в абсолютном зачете ралли-рейда.

В зачете мотоциклов победителем Africa Eco Race-2017 стал южноафриканец Гев Тедди Селла на КТМ со временем 42 часа 13 минут 11 секунд. Вторым стал норвежец Пал Андерс Уллевалсетер (КТМ, +50.12), третьим — еще один пилот КТМ словак Мартин Бенко (+8:20.51). Россиянин Александр Максимов (Yamaha) занял седьмое место (+12:03.09).

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