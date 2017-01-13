Российские бобслеистки впервые выиграли медали чемпионата Европы

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова завоевали серебряные медали чемпионата Европы, проходящего в немецком Винтерберге.

Сергеева и Кочержова по итогам двух заездов в гонке женских двоек финишировали с результатом 1 минута 55,02 секунды. Это медаль стала первой в истории, выигранной российскими бобслеистками на чемпионатах Европы.

Победительницами соревнований стали немки Мариама Яманка и Анника Драцек (1.54,50), бронзу завоевали австрийки Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1.55,60). Александра Родионова и Юлия Шокшуева в зачете чемпионата Европы финишировали четвертыми (1.55,70).

В зачете четвертого этапа Кубка мира, совмещенного с чемпионатом Европы, победу одержали американки Элана Майерс-Тейлор и Кери Джонс (1.54,43). Вторыми стали Яманка и Драцек, третьим был еще один экипаж из США Джейми Грубель-Позер и Эйджа Эванс (1.54,67).

Сергеева и Кочержова в зачете этапа Кубка мира заняли четвертое место, а Родионова и Шокшуева – седьмое.

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