В ГД хотят обсудить с СПЧ ООН разработку конвенции о правах спортсменов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Прокопьев предлагает вынести на рассмотрение Совета по правам человека (СПЧ) ООН вопрос о необходимости разработки международной конвенции, направленной на защиту прав спортсменов.

"Мы продолжим тесное сотрудничество со всеми профильными ведомствами и планируем вынести данный вопрос на рассмотрение Совета по правам человека ООН. Конвенция должна дать четкое понимание для добросовестных спортсменов в любой стране мира, что их права будут строго соблюдаться и защищаться", — сказал РИА Новости Прокопьев.

Депутат отметил, что с предложением о разработке конвенции, направленной на защиту прав спортсменов, он обратился в профильные департаменты министерства иностранных дел, министерства спорта и другие уполномоченные ведомства, которые полностью поддерживают данную инициативу.

Он добавил, что глава комитета по спорту Михаил Дегтярев также разделяет актуальность разработки такого документа.

"Сложившаяся на сегодняшний день практика в международном спортивном сообществе, когда у спортсмена, не совершавшего какого-либо противоправного деяния, отсутствуют реальные инструменты для защиты своих прав, однозначно диктует необходимость их скорейшего внедрения", — подчеркнул депутат.

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