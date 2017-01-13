Россия может претендовать на проведение Олимпиады в 2028 году, заявил Жуков

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году, считает первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Жуков напомнил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица летней Олимпиады-2024 будет выбрана из трех городов-кандидатов — Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта – в сентябре этого года в Лиме.

"Теперь только на 2028 год. Но этот процесс начнется не раньше 2020 года. Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать", — сказал глава комитета.

"Не только Питер, у нас, Казань в принципе возможна. В Сочи тоже можно", — добавил собеседник агентства.

Несколько лет назад российские чиновники заявляли, что Санкт-Петербург могут выдвинуть в качестве столицы летних Игр 2024. Генеральный секретарь ОКР Марат Бариев отмечал, что после проведения Универсиады на Олимпийские игры 2024 года может претендовать Казань. Виталий Мутко, который тогда занимал пост главы Минспорта, сообщил, что главная задача — это не летняя Олимпиада, а проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Россия дважды принимала Олимпийские игры: летние прошли в Москве в 1980 году, зимние — в Сочи в 2014. О планах побороться за право принять Олимпиаду-2028 ранее говорили Катар, Милан и австралийский Брисбен. Однако, согласно практике последних лет, Международный олимпийский комитет (МОК) не дает право проведения двух Олимпиад подряд городам одного континента. Если столицей игр в 2024 году станет Париж или Будапешт, следующую Олимпиаду Европа принять не сможет.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>