Макаров заявил, что Рыжков сменит его во главе сборной по прыжкам на батуте

МОСКВА, 13 янв – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Федерации прыжков на батуте России (ФПБР) Николай Макаров заявил агентству "Р-Спорт", что покидает пост главного тренера сборной России, эту должность займет Алексей Рыжков.

Макаров является президентом ФПБР с 1997 года, кроме того с 2006 года совмещает эту должность с постом главного тренера сборной России.

"Я ответственный за сборную как президент федерации, никто от нее не уходит. Но у нас не приветствуется совмещение должностей, поэтому приняли решение, что человек, который работал со сборной давно, я его рекомендовал на должность главного тренера – Алексея Рыжкова. Еще привлекли Ольгу Синякову из Воронежа, она уже работала со сборной, а в юношескую сборную – Елену Федоренчик", — заявил Макаров по телефону.

На Олимпиаде-2016 россияне Дмитрий Ушаков, серебряный призер Игр в Лондоне, и Андрей Юдин, бронзовый призер чемпионата мира-2015 в личном турнире, заняли пятое и восьмое места соответственно. Яна Павлова не смогла пробиться в финал соревнований, показав в квалификации девятый результат.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>