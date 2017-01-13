Жуков отреагировал на требование к России выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Требование к российским спортсменам выступать на соревнованиях под нейтральным флагом можно расценивать как политическое давление, заявил первый вице-спикер Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков РИА Новости.

Национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. NADOs также потребовали допускать к участию в международных стартах российских спортсменов только под нейтральным флагом.

"На наш взгляд, само требование о том, чтобы наши спортсмены выступали под нейтральным флагом, это политическое давление. Почему наши спортсмены должны выступать под другим флагом, а не под флагом Российской Федерации?" — сказал Жуков РИА Новости.