ГД обратится к мировым парламентам с заявлением о важности реформ в WADA

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Госдуме подготовлен проект обращения к парламентам мира о недопустимости дискредитации в спорте, в котором речь идёт о реформе Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев

"Мы подготовили проект обращения ко всем парламентам мира с просьбой поддержать недопустимость коллективной ответственности спортсменов, недопустимость расовой, национальной этнической дискриминации в спорте", — сказал Дегтярёв журналистам.

"Требуется реформа и Всемирного антидопингового агентства, и принятия конвенции на уровне ООН о защите прав спортсменов, и, возможно, реформа спортивного арбитража, обо всем об этом в нашем проекте обращения к мировым парламентам будет сказано", — добавил он.

Ранее независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга. Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от участия в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде-2016.