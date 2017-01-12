Россия сохранила 56 место в рейтинге Международной федерации футбола

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Сборная России осталась на 56-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.

С 22 декабря, когда предыдущий раз обновлялся рейтинг ФИФА, сборная России матчей не проводила. Первая десятка рейтинга также не претерпела изменений.

Для россиян 56-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, является худшим результатом за все время.

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России в дальнейшем будет еще ниже опускаться в рейтинге, так как не играет официальных матчей в рамках отборочного турнира домашнего для нее чемпионата мира 2018 года, а проводит только контрольные.

Наибольшего прогресса в топ-50 достигла сборная Саудовской Аравии, поднявшаяся на шесть позиций и ставшая 48-й.

Рейтинг ФИФА, версия от 12 января:

1 (1). Аргентина — 1634 очка,

2 (2). Бразилия — 1544,

3 (3). Германия — 1433,

4 (4). Чили — 1404,

5 (5). Бельгия — 1368,

6 (6). Колумбия — 1345,

7 (7). Франция — 1305,

8 (8). Португалия — 1229,

9 (9). Уругвай — 1187,

10 (10). Испания — 1166…

56 (56). Россия — 592.

Следующее обновление рейтинга состоится 9 февраля.

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