Россия сохранила 56 место в рейтинге Международной федерации футбола

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Сборная России осталась на 56-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована в четверг на официальном сайте организации.
С 22 декабря, когда предыдущий раз обновлялся рейтинг ФИФА, сборная России матчей не проводила. Первая десятка рейтинга также не претерпела изменений.
Для россиян 56-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, является худшим результатом за все время.
Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России в дальнейшем будет еще ниже опускаться в рейтинге, так как не играет официальных матчей в рамках отборочного турнира домашнего для нее чемпионата мира 2018 года, а проводит только контрольные.
Наибольшего прогресса в топ-50 достигла сборная Саудовской Аравии, поднявшаяся на шесть позиций и ставшая 48-й.
Рейтинг ФИФА, версия от 12 января:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия — 1544,
3 (3). Германия — 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия — 1368,
6 (6). Колумбия — 1345,
7 (7). Франция — 1305,
8 (8). Португалия — 1229,
9 (9). Уругвай — 1187,
10 (10). Испания — 1166…
56 (56). Россия — 592.
Следующее обновление рейтинга состоится 9 февраля.
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