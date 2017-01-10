Киевское "Динамо" опровергло блокирование своих счетов в Приватбанке

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Киевский футбольный клуб (ФК) "Динамо" не имеет никаких проблем в сотрудничестве с национализированным Приватбанком, и счета клуба в этом банке не блокированы, говорится в сообщении пресс-службы ФК на сайте клуба.

Ранее в едином реестре судебных решений украинских судов появилась информация, что футбольный клуб "Динамо" обжаловал в Окружном административном суде Киева решение временной администрации национализированного Приватбанка о списании средств клуба со счетов банка на основании решения о признании его связанным лицом с бывшими акционерами финучреждения.

"В последнее время отдельные доброжелатели нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба "Динамо" (Киев) в Приватбанке заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Пресс-служба ФК "Динамо" (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с Приватбанком в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации Приватбанка", — говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, который являлся крупнейшим частным банком в стране. В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления.

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