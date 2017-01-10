NADO призвали отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов, говорится в заявлении ассоциации.
Текст документа приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.
Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1— Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.
"Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", — говорится в заявлении.
NADO предложили применить стандартную систему критериев для российских спортсменов, чтобы они могли выступать в качестве нейтральных атлетов и призвали WADA проконтролировать расследование фактов из доклада Макларена. Также ассоциация вновь выступила за то, что все антидопинговые агентства должны быть независимыми.
В декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.
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