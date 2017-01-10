NADO призвали отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов, говорится в заявлении ассоциации.

Текст документа приводит в своем микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Дэн Роан.

Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1 — Dan Roan (@danroan) 10 января 2017 г.

В документе утверждается, что комиссия Макларена выявила в России "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга". По мнению NADO, Россию следует исключить из всех турниров, пока спортивные и антидопинговые системы страны "не будут приведены в полное соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом".

"Лидеры NADO также призвали международные федерации и других организаторов крупных турниров лишить Россию всех международных турниров, которые запланированы для проведения в настоящее время, и установить мораторий на присуждение стране новых соревнований", — говорится в заявлении.

NADO предложили применить стандартную систему критериев для российских спортсменов, чтобы они могли выступать в качестве нейтральных атлетов и призвали WADA проконтролировать расследование фактов из доклада Макларена. Также ассоциация вновь выступила за то, что все антидопинговые агентства должны быть независимыми.

Предложения одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США.

В декабре была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В Кремле, в свою очередь, категорически опровергли причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

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