Названы российские игроки, которые сыграют в Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Российские форварды Александр Овечкин ("Вашингтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Никита Кучеров ("Тампа Бэй"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и голкипер Сергей Бобровский ("Коламбус") сыграют в Матче звезд НХЛ 2017 года, сообщается на сайте лиги.

Звездный уик-энд НХЛ пройдет 28-29 января в Лос-Анджелесе. Команды сыграют трехматчевый турнир в формате 3 на 3. Также пройдут различные конкурсы мастерства.

Овечкин, Малкин и Бобровский сыграют за команду дивизиона Метрополитен, Тарасенко за Центральный дивизион, дебютант звездного матча Кучеров – за Атлантический.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

дивизион Метрополитен: форварды — Сидни Кросби (капитан, "Питтсбург"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси"), Малкин, Овечкин, Уэйн Симмондс ("Филадельфия") и Джон Таварес ("Нью-Йорк Айлендерс"), защитники — Джастин Фальк ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус"), Райан Макдона ("Нью-Йорк Рейнджерс"), голкиперы — Бобровский и Брэйден Холтби ("Вашингтон").

Центральный дивизион: форварды — Патрик Кейн, Джонатан Тейвз (оба — "Чикаго"), Патрик Лайне ("Виннипег"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Тарасенко, защитники — Данкан Кит ("Чикаго"), Пи Кей Суббан (капитан, "Нэшвилл") и Райан Сутер ("Миннесота"), голкиперы — Кори Кроуфорд ("Чикаго") и Деван Дубник ("Миннесота").

Атлантический дивизион: форварды — Кучеров, Брэд Маршанд ("Бостон"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Франс Нильсен ("Детройт"), Кайл Окпосо ("Баффало"), Винсент Трочек ("Флорида"), защитники — Виктор Хедман ("Тампа Бэй"), Эрик Карлссон ("Оттава") и Ши Уэбер ("Монреаль"), голкиперы — Кэри Прайс (капитан, "Монреаль") и Тукка Раск ("Бостон").

Тихоокеанский дивизион: форварды — Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Джонни Гудро ("Калгари"), Бо Хорват ("Ванкувер"), Райан Кеслер ("Анахайм"), Коннор Макдэвид (капитан, "Эдмонтон"), Джо Павелски ("Сан-Хосе"), защитники — Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес") и Кэм Фоулер ("Анахайм"), голкиперы — Мартин Джонс ("Сан-Хосе") и Майк Смит ("Аризона").

Главными тренерами команд будут: Мишель Террьен ("Монреаль", Атлантический дивизион), Брюс Будро ("Миннесота", Центральный), Джон Торторелла ("Коламбус", Метрополитен) и Питер Дебур ("Сан-Хосе", Тихоокеанский).

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