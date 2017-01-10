Дубль и две передачи Капризова помогли "Салавату Юлаеву" победить "Спартак"

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая во вторник в Уфе, завершилась со счетом 5:3 (0:2, 4:0, 1:1). В составе "Салавата Юлаева" двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами отметился лучший бомбардир молодежного чемпионата мира-2017 Кирилл Капризов (25-я и 35-я минуты), по разу отличились Томаш Мертл (21), Александр Логинов (40) и Денис Куляш (60). У "Спартака" голы на счету Райана Стоа (1), Дмитрия Калинина (9) и Алексея Кириллова (55).

Это поражения стало для московского клуба четвертым подряд.

В следующем матче "Салават Юлаев" 12 января примет нижегородское "Торпедо", "Спартак" 13 января сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".

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