Прядкин: клубы и лиги были против увеличения числа команд на ЧМ по футболу

МОСКВА, 10 янв – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Клубы и лиги выступали против увеличения числа участников финальной стадии чемпионатов мира, заявил агентству "Р-Спорт" вице-президент Российского футбольного союза и глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Во вторник в Цюрихе было принято единогласное решение об увеличении числа команд-участниц чемпионата мира до 48. Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.

"Если переходить на практику, то клубы и лиги выступали против такой идеи, — сказал Прядкин по телефону. — Даже нынешние турниры под эгидой ФИФА и УЕФА накладывают отпечаток на плотный график. А вы знаете, что нас сейчас критикуют за то, что мы заходим в зиму. Но плотность именно такова. А с увеличением числа участников финальной стадии будут увеличены сроки, количество игр. Так что будет ложиться колоссальная нагрузка и на клубы, и на игроков".

"Я был за старый формат. Да, (Джанни) Инфантино изначально в своей предвыборной компании говорил об этой идее. Конечно, хотелось бы, чтобы больше команд участвовало в чемпионате мира, но с другой стороны хотелось, чтобы турнир был зрелищным, но сильным. Это я говорю о возможности попаданий в финальную часть не настолько квалифицированных команд. Но раз совет ФИФА это принял, значит, будем работать в новой системе", — продолжил собеседник агентства.

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