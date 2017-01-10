Шарапова впервые после дисквалификации сыграет на турнире в Штутгарте

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте, сообщается на сайте турнира.

Победительница пяти турниров Большого шлема Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.

"Я очень рада, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к своему любимому делу", — сказала россиянка.

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