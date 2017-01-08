ЧЕ в многоборье: конькобежцы Фаткулина и Юсков побеждают на дистанциях

ХЕРЕНВЕН (Нидерланды), 8 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Обладательница серебряной медали Олимпиады-2014 Ольга Фаткулина стала первым в истории российским призером чемпионата Европы в спринтерском многоборье, где дважды победила на 500 м, а Денис Юсков выиграл на профильной "полуторке".

Чемпионат Европы, который состоялся в голландском Херенвене, впервые в истории проводился не только в классическом многоборье, но и в спринте.

В странном графике, но под крышей

Изначально этот турнир должен был пройти в Варшаве, затем переносился в Закопане, вернулся в польскую столицу решением ISU и в итоге окончательно переехал в Херенвен, где за несколько недель до старта чемпионата Европы "Тиалф" в своем новом обличье принял этап Кубка мира. Соревнования проводились в три дня — второй получился особенно насыщенным. "На катке сегодня уже с 8:30 и только в пять часов побегу "пятерку". Была возможность съездить в отель, правда, я решил, что лучше этого не делать. В любом случае сегодня более гуманное расписание, потому что вчера, например, я уже ко сну готовился, а ребята "тысячу" бежали", — рассказал Юсков. При этом после поздних забегов в пятницу утром на старт вышли спортсменки в женском многоборье. "Вот это решение все-таки немного странное, так как сказывается на восстановлении", — призналась Ольга Граф.

В любом случае, даже при нареканиях к расписанию, все сходились в одном — хорошо, что турнир проходит на "Тиалфе", а не на открытом катке в Варшаве. "В Польше сейчас мороз ближе к минус двадцати градусам", — отметил тренер российских конькобежек Павел Абраткевич.

Две победы Фаткулиной на "пятисотке"

Каролина Эрбанова из Чехии стала первой в истории чемпионкой Европы в спринтерском многоборье. В борьбе за этот титул она обошла голландку Йорин тер Морс и лидера спринтерской команды сборной России Фаткулину, которая стала третьей. Эрбанова ранее на постоянной основе выступала в начале января в классическом многоборье, собирая медали на 500 и 1500 м. Январский старт для нее был привычен, к тому же она пропускала первые этапы Кубка мира и сейчас почти обрела свою лучшую форму. Фаткулина в начале января на высоком уровне не стартовала никогда, к тому же в конце декабря поменяла свои олимпийские коньки на новые. Тем не менее две победы на "пятисотке" россиянка все же одержала.

"Последний раз я выигрывала в финале Кубка мира в олимпийском сезоне, то есть полтора сезона назад я последний раз побеждала на международном уровне. В постолимпийском сезоне я не ждала от себя победы, потому что он был у меня такой проходящий, нужно было отпустить и немного эмоционально расслабиться и одновременно разозлиться, ну а потом уже победы ждала, хотелось подняться на пьедестал. При этом я не ждала какого-то там везения, я знала, что могу выиграть. В этом сезоне я была то 5-я, то 6-я, порой была очень близко. А тут когда выиграла, про себя сказала "наконец-то", может быть, хоть самооценка поднимется, а то уже смешно становилось от самой себя", — рассказала она.

Вторым днем соревнований Фаткулина осталась недовольна, но тренеры уверены, что этот старт она может занести себе в актив. "Не было давно никаких пьедесталов, и эта искорка, она ей очень нужна как спортсменке высокого уровня", — отметил тренер спортсменки Андрей Савельев.

Первый титул

Первый титул чемпиона Европы в спринте завоевал голландец Кай Вербей. Вторым стал Кьелд Нейс (Нидерланды), третьим — Нико Иле (Германия). Сборная России прилетела в Нидерланды без восстанавливающегося после травмы двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова, но уже первый день принес ей призовое место на "пятисотке" — вторым стал Руслан Мурашов. Вот только продолжить выступления в многоборье он не смог из-за болезни. "Я уже на старте "пятисотки" понял, что будет тяжело, самочувствие было настолько плохое, что даже собраться было сложно", — сказал он. После болезни стартовал на этом турнире недавний юниор Михаил Казелин, заменивший в составе Кулижникова. Да и Алексей Есин тоже признался, что чуть не разболелся в Новый год. "Принял все меры, и вроде как болезнь обошла меня стороной", — сказал он.

Именно Есин стал лучшим представителем сборной в спринтерском многоборье: по итогам четырех забегов — по два на дистанциях 500 и 1000 м — он набрал четвертую сумму баллов. "Я думаю, Леша сделал то, что у него не получалось в начале сезона. Думаю, он воспрянет духом, поборолся, в борьбу ввязался, второй день многоборья получился у него даже лучше, чем первый. Это обнадеживает, остался месяц до чемпионата мира, и нужно сохранить определенную мотивацию и мобилизацию. Для мотивации Алексею этот старт был необходим, и он его реализовал, наверное, на 99%", — сказал тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Сабликова — Вюст 5:5

Уже перед последним днем соревнований у "Тиалфа" висел огромный баннер в честь Ирен Вюст и ее пятого титула чемпионки Европы в классическом многоборье. К дистанции 5000 м в активе Вюст было три победы — на 500, 1500 и 3000 м. Ее давняя соперница Мартина Сабликова из Чехии победила на "пятерке", но Вюст ей уже было не догнать. Теперь счет по победам на чемпионатах Европы у них равный — 5:5. Третьей в многоборье стала голландка Антуанетта де Йонг, лучшей представительницей сборной России в общем зачете — Ольга Граф (5-я). Однако у Граф настроение было заметно лучше, чем по итогам выступления на чемпионате России.

"У Ольги есть сдвиг к лучшему — и по настроению, и по технике. Она вернулась на тот уровень, на котором раньше бегала. И 3000 м, и 5000 м показали, что стиль бега другой. Когда подход технически правильный и настрой тоже, она может показывать хорошие результаты. Не все получилось на "полуторке", но "пятерку" она хорошо пробежала, очень ровно, не было у нее провала в скорости. Это хороший задел на будущее и хороший прогноз перед чемпионатом мира", — сказал Абраткевич по итогам ее выступления на турнире.

Не смогла стартовать на последней дистанции в многоборье Анна Юракова из-за дисквалификации по итогам забега на 1500 м. Третью квоту россиянки на этом турнире не использовали — из-за болезни отказалась от участия в турнире Наталья Воронина.

И снова Крамер

У голландца Свена Крамера после этого турнира девять титулов победителя чемпионата Европы в классическом многоборье. Крамер пробежал в Херенвене 5000 м с лучшим результатом сезона в мире. Сомнений не оставалось — и этот титул тоже отойдет ему. Вторым стал Ян Блокхайзен из Нидерландов, третьим — бельгиец Барт Свингс.

Лидер российской команды Юсков выиграл на этих соревнованиях профильную "полуторку" и до последнего вида программы шел третьим в общем зачете, но после 10 км стал 7-м. "Последний раз бегал "десятку" на отборе в декабре 2015-го. Конечно, я отвык. За результат 14 минут 4 секунды, конечно, очень стыдно, но зато я понимаю, что с "полуторкой" и "тысячей" мне удавалось в эти годы быть на пьедестале. Разорваться я не могу, к тому же прекрасно понимаю, что ни разу не был на пьедестале на международных соревнованиях на "пятерке". Был четвертым, не больше. Выбор надо делать, и выбор очевиден, по-моему. Но многоборье может послужить хорошей тренировкой", — отметил он.

"Полуторка" в рамках многоборья — это испытание надо было пройти. Это наша намеченная программа, которая должна дать необходимой выносливости перед чемпионатом мира на отдельных дистанциях, где, как ожидается, лед будет не самого лучшего качества. Каток только построен, будет много пыли, и лед эту пыль будет содержать. Каждый шаг там станет испытанием воли. Если говорить об уровне на "полуторке", Свен (Крамер) и Денис выделяются на фоне всех остальных. Я бы не сказал, что уже есть достаточный уровень выносливости, есть еще что подтянуть, но в данном случае уровень скорости и разгона, и первого круга для Дениса будет важнее при удержании тех качеств, которые мы сейчас имеем", — сказал главный тренер сборной России Константин Полтавец.

После чемпионата Европы команда возвращается в Россию, где продолжит подготовку к чемпионату мира на отдельных дистанциях и в конце месяца вылетит в Южную Корею, чтобы выступить на олимпийском катке в Канныне (9-12 февраля).

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