Левников предложил наладить обмен арбитрами в странах ЕАЭС

АСТАНА, 6 янв — РИА Новости. Экс-глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников, который на днях был назначен директором департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана (ФФК), считает, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могли бы обмениваться арбитрами для обслуживания матчей национальных первенств.

В пятницу на своей первой пресс-конференции в Астане в качестве главы судейского корпуса ФФК Левников, отвечая на вопрос о том, не намерен ли он приглашать на важные матчи казахстанской премьер-лиги российских арбитров, поначалу ответил отрицательно.

"Российские арбитры пусть судят российские соревнования, а мы подготовим казахстанских арбитров, которые будут судить самые серьезные матчи, и я думаю, что проблем в этом не будет", — заявил Левников.

Но затем он пояснил, что такие назначения возможны, если они будут делаться на паритетных началах, то есть если казахстанские рефери будут приглашены для обслуживания матчей российского первенства.

"Была такая мысль у меня, я разговаривал с руководством Российского футбольного союза, чтобы делать не приглашение судей, а делать обмен между судьями тех стран, которые сегодня имеют таможенное соглашение — Казахстана, Белоруссии и России. С точки зрения обмена я не вижу ничего плохого, но это если руководство российской судейской организации будет готово пригласить казахстанских арбитров для судейства матчей в России", — заметил Левников.

"Вот если такой обмен получится, то мы в этом плане будем работать, потому что иногда, чтобы снять напряжение, чтобы не говорили — почему тот или иной арбитр местный назначен, вот такой путь возможен. Но только в том случае, если мы не будем хуже, чем та же самая Россия, не будем приглашать российских судей без обмена", — добавил он.

Среди казахстанских судей, которые могли бы обслуживать матчи Российской футбольной премьер-лиги, Левников назвал карагандинца Артема Кучина, регулярно в последние годы работающего на матчах квалификационных раундов европейских кубков.

Для Николая Левникова назначение главой департамента судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана — второе в карьере: футбольным судейским корпусом Казахстана он уже заведовал в 2008-2009 годах, после чего ушел в аналогичные структуры Российского футбольного союза.

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